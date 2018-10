Door golfbal getroffen toeschouwer raakt blind aan één oog; hoe riskant is golf als kijksport?

De vrouw die tijdens de strijd om de Ryder Cup blind werd aan een oog toen een golfbal haar raakte, dient een schadeclaim in. Betreft het een tragisch ongeval of moet het publiek beter worden beschermd?

Corine Remande, de 49-jarige vrouw die blind werd in één oog door een ongeluk tijdens de Ryder Cup. Foto AFP

De organisatoren van grote golftoernooien kijken wat ze kunnen doen aan een betere begeleiding van bezoekers nadat een toeschouwer die door een bal werd geraakt aan een oog blind is geworden. Mogelijk zullen toeschouwers in de toekomst verder van de baan moeten toekijken.

Vorige week vrijdag tijdens de eerste dag van de Ryder Cup – de tweejaarlijkse strijd tussen de golfcontinenten de VS en Europa - belandde een afzwaaier van de Amerikaanse golfer Brooks Koepka op hole 6 precies in het gezicht van de 49-jarige Corine Remande. Volgens de vrouw voelde het alsof haar oogbal explodeerde.

Maandag bleek na onderzoek dat ze een fractuur aan haar oogkas had opgelopen waardoor ze met dat oog niet meer zal kunnen zien. De vrouw die speciaal voor dit toernooi was overgevlogen uit Egypte, heeft de organisatie van de Ryder Cup verantwoordelijk gesteld voor het letsel en wil een schadeclaim indienen.

Koepka die op dit moment actief is op het toernooi voor de Dunhill Cup in Schotland, sprak van een dieptepunt in zijn golfcarrière. ‘Het is een tragisch incident. Ik zal mijn hele leven spijt hebben van die bal.’

Hij troostte de vrouw die met een ziekenwagen werd afgevoerd, maar zei op dat moment op de baan niet te hebben geweten dat het zo ernstig was.

De organisatie zegt dat de toeschouwers waren gewaarschuwd voor de afzwaaiende bal door ‘fore fore’ te roepen zoals dat in golf gebruikelijk is. Maar ze weten niet of de vrouw dat heeft gehoord. Koepka zegt zich te kunnen voorstellen dat ze het niet wist. ‘Als je een bal 275 meter ver slaat, is dat vaak niet te horen.’

Boos op de organisatie

De vrouw zegt de speler niets kwalijk te nemen, maar wel de organisatie. ‘Ik had wel dood kunnen zijn. Ik vind dat de organisatie meer moet doen voor de veiligheid van de toeschouwers.’ De organisatie van de Ryder Cup was in handen van de Europese en Amerikaanse Tour, samen met de Franse golffederatie en de golfcourse Le Golf Nationale.

Daan Slooter, directeur van de KLM Open, het enige professionele toernooi in Nederland, zegt dat het in het golf geen uitzondering is dat toeschouwers worden geraakt door een bal. ‘Dat gebeurt in elk toernooi wel een keer. Maar zelden levert dat blijvend letsel op. Meestal is het een dalende bal die al in snelheid is afgenomen. Soms leidt het tot een blauwe plek of een schram.’

Professionele spelers die het overkomt, zijn gewend de ongelukkig geraakte bezoekers te troosten met een gesigneerde handschoen of pet. Enkele jaren geleden bij het KLM Open sloeg een van de spelers de bal op een andere hole en raakte daarbij zelfs een argeloze medespeler.

Slooter: ‘We leven in een maakbare samenleving, waarin we alles willen uitsluiten. Maar er is weinig tegen te doen of je moet alle toeschouwers in het clubhuis voor de televisie zetten.’ Wel sluit de KLM Open elk jaar een evenementenverzekering af die de financiële gevolgen van dergelijke risico’s dekt.

Op de eerste dag van de Dunhill Cup, een wedstrijd voor professionele golfers en beroemdheden als Ruud Gullit en acteur Hugh Grant, raakte ook een vrouw gewond nadat ze werd getroffem door een afzwaaier van de Engelse speler Tyrrel Hatton, de winnaar van vorig jaar en ook een van de deelnemers aan de Ryder Cup. Ze werd met een bloedende hoofdwond afgevoerd naar de eerste hulp.