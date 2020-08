Door een godslasteraar te vermoorden word je in Pakistan een volksheld

Aanhangers van een religieuze groepering houden een bord omhoog met daarop de foto van de tiener die Tahir Naseem vermoorde. Beeld AP

Eind juli werd de wegens blasfemie aangeklaagde Amerikaan Tahir Naseem doodgeschoten in een rechtbank in Peshawar in Noord-West Pakistan waar hij een hoorzitting over zijn borgtocht zou bijwonen. De dader, de 15-jarige Faisal Khan, werd direct gearresteerd en zit vast op verdenking van moord. Tot woede van vele Pakistanen, die vinden dat de regering van premier Imran Khan de zaak-Naseem veel te laks heeft aangepakt.

Naseem (57), geboren in Peshawar maar al jaren woonachtig in de Verenigde Staten en Amerikaans staatsburger, werd in 2018 door islamitische radicalen onder valse voorwendselen naar Pakistan gelokt en daar gearresteerd wegens belediging van de Koran en de profeet Mohammed, wat in Pakistan geldt als blasfemie. Naseem had zichzelf op internet tot Wedergeboren Messias uitgeroepen. Volgens sommige berichten is hij geestelijk instabiel.

De Pakistaanse blasfemiewetten behoren tot de strengste ter wereld. Op belediging van de Koran, de Profeet en de islam staat de doodstraf. De wetten zijn met name gericht tegen de Ahmadiyya, een islamitische stroming waarvan de leden door soennieten als ketters worden gezien, maar de wetten worden ook ingezet tegen andere religieuze minderheden. Ook worden er vaak persoonlijke vetes mee vereffend. Alleen al een aantijging kan tot lynchpartijen leiden.

In 2011 werd de gouverneur van Punjab vermoord door een van zijn eigen lijfwachten nadat hij een wegens blasfemie ter dood veroordeelde christelijke vrouw had verdedigd. Dader Mumtaz Qadri kreeg de doodstraf. Zijn executie leidde tot massale volkswoede, zijn graf werd een bedevaartsoord en radicale islamisten vereren hem als martelaar. De vrouw, Asia Bibi, werd vorig jaar na acht jaar dodencel vrijgelaten. Ze woont nu in Canada.

Ook Naseems jonge moordenaar is al tot volksheld uitgegroeid. Duizenden moslims gingen voor Faisal Khan de straat op. Hooggeplaatste figuren kwamen zijn familie feliciteren. De Pakistaanse Taliban prezen hem. Beelden van de breed grijnzende Khan in een politiebusje te midden van glimlachende politieagenten met de duim omhoog gingen viraal. Tientallen advocaten uit heel Pakistan boden aan hem gratis te verdedigen.