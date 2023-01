‘Door de vlucht van Russen naar Georgië zijn de huurprijzen hier verdubbeld’

Tbilisi, Georgië. Beeld Getty Images

Waarom zijn zoveel Russen in Georgië beland?

‘Direct na de Russische invasie van Oekraïne begonnen er al Russen te vluchten uit vrees dat ze gemobiliseerd zouden worden. In september kwam er een tweede golf op gang, nadat Poetin de mobilisatie daadwerkelijk had aangekondigd en alle mannen opgeroepen konden worden om te vechten in Oekraïne.

‘We weten niet precies hoeveel Russen er in totaal zijn vertrokken, maar geschat wordt dat het om 800 duizend tot 1 miljoen mensen gaat. De meesten vertrokken naar voormalige Sovjetstaten, zoals Kazachstan, Armenië en Georgië, omdat ze daar zonder visum naar binnen mogen. Volgens de Georgische overheid zijn er 112 duizend Russen naar Georgië gekomen. Dat heeft een flinke impact op een land met maar 3,5 miljoen inwoners.’

Hoe zie je die impact terug?

‘De meeste Russen die hierheen zijn gevlucht, zijn relatief rijk. Ze komen uit de grote steden, zoals Sint-Petersburg en Moskou, en bijna de helft werkt in de IT-sector. Sommigen werken nog steeds voor Russische bedrijven, maar dan op afstand. Ze kunnen hier dus vrij gemakkelijk appartementen huren, en er zijn 24 duizend huizen gekocht door Russen. Hierdoor is de huurprijs meer dan verdubbeld.

‘Dat leidt ertoe dat sommige Georgiërs niet kunnen studeren omdat ze geen geld hebben voor een kamer. Sommigen moeten hun huis zelfs verlaten omdat huurbazen de prijzen verhogen. Die weten immers: een Rus gaat dit wél betalen.

‘Tegelijkertijd hebben de Russen ook meer dan een miljard euro meegebracht. Ze geven veel uit voor Georgische begrippen. De economische groei was vorig jaar dan ook veel hoger dan verwacht. In Armenië zie je hetzelfde effect, daar is de economische groei zelfs acht keer hoger dan verwacht dankzij de komst van de Russen.

‘Op straat in Tbilisi merk ik dat er veel meer Russisch klinkt dan vorig jaar rond deze tijd van het jaar. Toen was ik hier om een verhaal te maken over Russen die al voor de invasie naar Georgië waren gevlucht, met name politiek activisten, journalisten en advocaten. Sindsdien zijn er ook een boekenwinkel met alleen Russische literatuur en meerdere Russische cafés geopend.’

Hoe reageren de Georgiërs op dit alles?

‘De komst van de Russen ligt heel gevoelig. Ook Georgië heeft te maken met een Russische invasie: eenvijfde van dit land is bezet door Rusland. Het gaat om twee separatistenregio’s in het noorden, Zuid-Ossetië en Abchazië, die zich met behulp van Rusland op gewelddadige wijze hebben afgescheiden. In die regio’s zitten nog steeds Russische militairen. De grenswachten verleggen de grens steeds een stukje verder, waardoor Georgië elk jaar krimpt.

‘Wat Georgiërs verder stoort, is dat de Russen Russisch blijven praten en weinig moeite doen om zich aan te passen, omdat veel Georgiërs Russisch spreken. Dat komt arrogant over op de Georgiërs. Ik sprak net een Russische vrouw die zei dat ze er in de bus al drie keer op is aangesproken dat ze Russisch sprak.’

Uiten de Georgiërs hun onvrede ook op andere manieren?

‘Ik zie heel veel graffiti op gebouwen met behoorlijk agressieve teksten als ‘Fuck Russia’, ‘Russians not welcome’ en ‘Fuck Putin’. En je hebt hier bijvoorbeeld een nachtclub waar Russen alleen naar binnen mogen als ze eerst op papier vastleggen dat ze nooit op Poetin hebben gestemd en tegen de bezetting van Georgisch grondgebied zijn.

‘Van demonstraties of iets dergelijks is dan weer geen sprake. De regering die hier sinds 2012 zit is ook tamelijk pro-Russisch. Die wil zo min mogelijk spanningen met Rusland en zal zich dus niet zo snel tegen de komst van de Russen keren.’

Hoe vergaat het de Russen daar?

‘Ze blijven een beetje bij elkaar en mengen niet zo met de Georgiërs. De meesten die ik spreek, verwachten hier tijdelijk te verblijven. Maar ja, de mensen die ik een jaar geleden sprak dachten hetzelfde, en die zitten er nog steeds. De mobilisatie is niet ten einde, het gevaar om opgeroepen te worden is niet weg. Ik zie ze niet snel vertrekken.

‘De komende dagen wil ik meer Russen spreken. Ik ben heel benieuwd of ze een schaamtegevoel hebben richting Georgië en of ze van plan zijn iets terug te doen. Op papier hoeven ze dat niet: er worden geen eisen gesteld aan hun verblijf. Maar je ziet dat kleine groepjes zich wel als vrijwilliger inzetten, bijvoorbeeld voor de opvang van Oekraïners.

‘Uit Oekraïne zijn er naar schatting twintigduizend mensen via Rusland hiernaartoe gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen uit Marioepol, die geen andere keuze hadden dan naar Rusland te vluchten omdat ze maar één kant op konden vluchten voor het oorlogsgeweld, of die tegen hun zin in naar Rusland zijn gedeporteerd. Hun verhalen wil ik ook optekenen.

‘De Russen die hier in de opvang helpen, zeggen: we hebben de strijd in eigen land verloren, hier proberen we hem te winnen. Ze helpen de Oekraïners omdat ze de verantwoordelijkheid voelen om iets te doen.’