Door de verkiezingsuitslag krijgt Joe Biden het de komende twee jaar minder moeilijk dan verwacht

Weinig presidenten zijn zo vaak met een zonnebril op gefotografeerd als Joe Biden. De zon hoeft er niet eens voor te schijnen. Of hij nu zijn vliegtuig verlaat, wetten ondertekent of een staatshoofd ontmoet zoals wijlen koningin Elizabeth: Biden draagt zijn Ray-Bans. Dat is niet zomaar. Biden is de oudste president ooit: volgende week wordt hij tachtig. De zonnebril moet zijn leeftijd verbergen en hem een viriele en capabele uitstraling geven.

Dit weekend liet hij zijn zonnebril thuis. ‘Ik voel me goed’, zei de president in Cambodja waar hij een top van Aziatische landen bezocht, toen zaterdagavond bleek dat Democraten na Arizona ook de senaatszetel in Nevada hadden binnengehaald. ‘Ik heb zin in de komende twee jaar.’

Voor de tussentijdse verkiezingen van afgelopen dinsdag zag het plaatje er voor Biden niet goed uit: hij zou volgens peilingen een hoop zetels verliezen in het Huis van Afgevaardigden en mogelijk ook de meerderheid in de Senaat. Zo liep het niet. Met opgeheven hoofd, en hier en daar wat schrammen, is hij de verkiezingen doorgekomen.

Twee zuidelijke woestijnstaten gaven de doorslag. Vrijdagavond wonnen de Democraten in Arizona. En zaterdagavond laat werd duidelijk dat ze ook Nevada hebben binnengesleept: senator Catherine Cortez Mastro staat daar op een krappe, maar onoverbrugbare afstand van haar Republikeinse uitdager Adam Laxalt. Zo bezitten de Democraten vijftig zetels in de Senaat, wat in de praktijk neerkomt op een meerderheid vanwege de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris. En dat niet alleen: er bestaat zelfs een kans dat ze komende maand bij de run off-verkiezingen in Georgia nog een 51ste zetel binnenslepen.

Meer zeggenschap

Het is een historische wetmatigheid: tijdens de midterms wordt de partij van de zittende president afgestraft. In de 22 midterms die er tussen 1934 en 2018 zijn gehouden, verloor de zittende president gemiddeld 4 zetels in de Senaat. Maar niet Joe Biden.

De president zal het met deze overwinning de komende twee jaar stukken minder moeilijk krijgen dan veel van zijn voorgangers. Met een Democratische meerderheid kunnen Republikeinen in de Senaat geen stokje steken voor Bidens gerechtelijke nominaties, zoals voor het Hooggerechtshof, mocht daar een zetel vrijkomen. Ook kan hij zonder veel tegenwerking nieuwe leden benoemen in zijn kabinet. Met hun meerderheid hebben Democraten meer zeggenschap over waar het overheidsgeld naartoe gaat en welke wetten prioriteit hebben.

‘Deze verkiezing is een overwinning’, reageerde Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat op zaterdag. De uitslag is volgens hem een bevestiging dat zijn partij op het juiste spoor zit en kiezers niets voelen voor ‘extremistische’, door Trump gesteunde kandidaten.

Dat geldt niet alleen voor de Senaat. Op het stembiljet stonden ook 27 ‘Secretaries of State’, de hoogste functionarissen die in hun staat toezien op de verkiezingen. Daar zaten aanhangers tussen van Trumps ‘Big Lie’, de complottheorie dat Trump eigenlijk de verkiezingen van 2020 won. De meesten van die kandidaten die zogenoemde ‘Big Lie’ verkondigden verloren, een enorme klap in het gezicht van Donald Trump. Ook in Nevada was dit het geval. Daar mag Democraat Cisco Aguilar zich binnenkort Secretary of State noemen. In Indiana won Big Lie-aanhanger Diego Morales wel.

Radicale kandidaten

Bij de Republikeinen is de sfeer dit weekeinde minder frivool. Of ze houden zich stil of ze laten van zich horen en zijn teleurgesteld. ‘We moeten onderzoeken wat er is misgegaan’, zei Shiree Verdone, fondsenwerver voor de Republikeinen, tegen The Washington Post. Volgens haar zouden donoren en activisten bezorgd zijn over de partij.

De trumpisten in de partij schuiven de schuld af op senaatsleider Mitch McConnell, ondanks dat het Trump was die radicale kandidaten naar voren schoof met amper politieke ervaring. ‘Hij is verschrikkelijk’, zei Trump dit weekeinde over de Republikein. Door niet mee te gaan in Trumps leugen over de gestolen verkiezingen zou McConnell munitie hebben gegeven aan de Democraten om er een campagnethema van te maken.

Beide partijen richten hun blik nu op Georgia. In die staat zouden de Republikeinen in december een extra zetel kunnen winnen: niet genoeg voor een meerderheid, maar wel welkom. Ook de Democraten zullen alles op alles zetten om die zetel te veroveren. Voor de ‘toekomst van mijn agenda’, zei president Biden, is het ‘altijd beter om 51 senatoren’ te hebben. Ook maakt zo’n extra zetel de invloed kleiner van de senatoren als Joe Manchin en Kyrsten Sinema, die niet altijd met de Democratische partijlijn meebewegen. In Georgia strijdt de extreem conservatieve Herschel Walker, door Trump op het schild gehesen, tegen de zittende senator Raphael Warnock.

Wie de meerderheid krijgt in het Huis van Afgevaardigden is nog altijd onduidelijk, al lijken de Republikeinen daar in het voordeel. Zondag staan zij op 211 zetels, de Democraten op 204. De partij met minimaal 218 zetels, bezit de meerderheid. Als Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden winnen, dan kan Biden daar op veel tegenwerking rekenen. Ze kunnen zijn wetten tegenhouden en zelfs een afzettingsprocedure tegen hem in gang zetten. Het zal Biden de komende dus niet gemakkelijker worden gemaakt, maar niet zo moeilijk als een week geleden werd verwacht.