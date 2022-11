Door de toeslagenaffaire ligt de jeugdbescherming ook na CBS-rapport nog steeds onder een vergrootglas

De jeugdbescherming handelde minder vooringenomen dan gedacht, was deze week de conclusie van een CBS-rapport. Maar met datzelfde rapport is de kous nog niet af. ‘Zulke getallen geven wel aanleiding tot zelfreflectie.’

Staatsontvoeringen, zo noemde cabaretier Peter Pannekoek de gedwongen uithuisplaatsing van kinderen van ouders die in financiële problemen waren geraakt door de toeslagenaffaire. Het waren er volgens eerste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een jaar geleden, zeker 1.115, en later zelfs zeker 1.675.

De ouders leken dubbel gestraft door de overheid. Kamerleden riepen om het hardst dat die kinderen snel terug naar hun ouders moesten. Onder hun druk tuigde minister Weerwind van Rechtsbescherming een speciaal ondersteuningsteam voor de ouders op om de kinderen zo snel mogelijk terug naar huis te krijgen.

Verrassend genoeg concludeerde het CBS deze week dat de jeugdbescherming toeslagenouders helemaal niet anders heeft behandeld dan ouders met een vergelijkbare achtergrond die niet waren gedupeerd door de toeslagenaffaire. Was alle verontwaardiging dan onterecht?

Tussen feit en fictie

De jeugdbeschermingsorganisaties vinden van wel. ‘Nu is scherper wat feit is en wat fictie’, zegt een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. De sector hoopt dat niet langer met een beschuldigende vinger naar de jeugdbescherming wordt gewezen. Maar dit CBS-rapport pretendeert nog niet het definitieve antwoord te geven op de vraag waarom kinderen van toeslagenouders uit huis zijn geplaatst: dat moet een onderzoek van de inspectie van justitie en veiligheid doen, begin volgend jaar.

Wat de discussie over de toeslagenouders en uithuisplaatsingen ook pijnlijk duidelijk maakte, is hoe weinig deugdelijk onderzoek er voorheen was gedaan naar ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen. Zo weet de jeugdbescherming niet hoeveel kinderen er na een uithuisplaatsing terugkomen bij hun ouders. Ook hoe hun cliëntenbestand er precies uitziet, was de jeugdbescherming niet bekend, tot het onderzoek van het CBS deze week.

Het misschien wel belangrijkste inzicht is dat kinderen uit eenoudergezinnen een vier keer grotere kans lopen bij de jeugdbescherming terecht te komen, dan kinderen van wie de ouders samen zijn. Ook blijken ouders met een laag inkomen veel vaker in contact met jeugdbescherming te komen.

‘Dit zijn heel grote effecten’, zegt hoogleraar Toegepaste Statistiek Casper Albers, lid van de begeleidingscommissie van het CBS-onderzoek. Hij vindt dat zulke gegevens onontbeerlijk zijn voor de jeugdbescherming om de eigen werkwijze te kunnen evalueren. ‘Als geldgebrek in een gezin zo’n grote rol speelt, zou je bijvoorbeeld beter dat probleem kunnen aanpakken.’

Stress door schulden

‘Wij hadden die cijfers inderdaad niet’, zegt de woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. ‘Al zijn ze voor ons ook niet heel verrassend. In eenoudergezinnen kunnen nog de naweeën spelen van een vechtscheiding, die niet goed kan uitpakken voor een kind. En we weten dat schulden stress kunnen veroorzaken.’

Dat de jeugdbescherming bewust onderscheid zou maken op zulke kenmerken, dat lijkt de woordvoerder niet waarschijnlijk. ‘Wij kijken vooral naar de veiligheid van het kind’, zegt hij. ‘Maar zulke getallen geven wel aanleiding tot zelfreflectie.’

Sinds de verontwaardiging over de kinderen van toeslagenouders is de hele praktijk van uithuisplaatsingen onder het vergrootglas komen te liggen. In Nederland wonen ongeveer 40 duizend kinderen in pleeggezinnen of instellingen, van wie de helft door tussenkomst van de kinderrechter. Dat is te veel, vindt ook de sector zelf, maar het lukt nog nauwelijks dit aantal terug te brengen – bijvoorbeeld door minder snel in te grijpen.

De dossiers zijn niet op orde en ouders hebben vaak geen idee waarom hun kinderen uit huis moeten, stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eerder dit jaar. Ouders en kinderen die met de jeugdbescherming te maken hebben genieten onvoldoende rechtsbescherming, concludeerde hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Brüning. Ook zegt zij dat kinderen er vaak niet beter van worden als ze bij hun ouders worden weggehaald.

Beruchte termijn

Het Nederlands Jeugdinstituut merkte op dat kinderen ook na langere tijd best terug naar huis kunnen. Onder ouders is juist de richtlijn van de ‘aanvaardbare termijn’ berucht: vaak voordat ze een kans hadden gekregen de thuissituatie te verbeteren en ze bijvoorbeeld nog op een wachtlijst stonden voor jeugdhulp, oordeelde de rechter al op grond van het overschrijden van die beperkte termijn dat hun kinderen niet meer naar huis konden.

De discussie begon in september vorig jaar met een column in de Volkskrant van Harriët Duurvoort over de vele uithuisplaatsingen waarmee toeslagenouders te maken zouden hebben. In de ontstane ophef vroeg het ministerie van Justitie en Veiligheid het CBS om cijfers. Daarop koppelde het rekeninstituut de data van de pakweg 25 duizend erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire met die van uit huis geplaatste kinderen. En daar was het cijfer van 1.115 kinderen. Met een duidelijke kanttekening: dat het oorzakelijk verband tussen de uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire nog niet duidelijk was.

Kanttekening of niet, er was een concreet aantal: je zou er een middelbare school mee kunnen vullen. Het oogde bovendien relatief hoog, gezien het totale aantal uithuisplaatsingen.

En dat klopt ook, blijkt uit de nieuwe analyse van het CBS. Maar dat was niet omdat ze toeslagenouders zijn, maar omdat zij in meerderheid – zo’n 60 procent – eenoudergezinnen vormen, en die groep heeft een vier keer zo grote kans om met de jeugdbescherming in aanraking te komen. Bijna de helft van de onderzochte toeslagenouders had bovendien voor de eerste invordering van de Belastingdienst al een zeer laag inkomen. Dat zij merendeels een migratieachtergrond hebben, vergrootte de kans op bemoeienis van de jeugdbescherming overigens niet.

Bij veel toeslagenouders met uit huis geplaatste kinderen spelen meer problemen dan alleen de terugvorderingen van de belastingdienst, ziet ook het speciale ondersteuningteam. Maar wie zij ook treffen: ouders die vóór de problemen met de belastingdienst een stabiel leven leidden, dat vervolgens in elkaar stortte door de stress van de oplopende schulden, waarna een uithuisplaatsing volgde. ‘Die groep’, zegt een medewerker, ‘is blijkbaar kleiner dan wij dachten’.