‘Door de soldaten te spreken, heb ik een beter beeld gekregen van hoe lang het tegenoffensief kan duren’

Een soldaat van een antitankeenheid van de 35ste brigade aan het Avdiivka-front rookt een sigaret. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Dag Tom, waar ben je nu?

‘Ik zit nu in een café in Kyiv. En dat voelt heel veilig vergeleken bij de plekken aan het front waar fotograaf Daniel Rosenthal en ik de afgelopen twee weken zijn geweest. Het is een gek contrast. Het is hier zomer, de mensen zijn buiten aan het sporten of zitten op terrasjes.

‘Het luchtalarm gaat nog wel regelmatig af, maar heel weinig mensen gaan de schuilkelder meer in. We horen regelmatig explosies, overdag en ’s nachts, maar daar raak je aan gewend. Ik merk dat ik ook minder waakzaam ben dan de eerste keer dat ik sinds de invasie in Kyiv kwam, zeker nu ik aan het front ben geweest.’

Je schreef een zeer inzichtelijke reportage vanuit het Avdiivka-front in de regio Donetsk, waar het Oekraïense leger hevig vecht in het tegenoffensief. Wat viel je daar op?

‘Vooral dat heel veel brigades niet de wapens hebben die de westerse landen de afgelopen maanden hebben gestuurd. Die worden vooral gebruikt door de nieuwe brigades, die in het leven zijn geroepen om het tegenoffensief te versterken. De al bestaande brigades vechten eigenlijk nog steeds met oude Sovjet-wapens.’

Hoe kwam je op het idee om te gaan kijken bij die troepen?

‘Je kunt weinig op eigen houtje doen. Overal zijn checkpoints van het Oekraïense leger. We wilden eigenlijk naar een aantal dorpjes dat bevrijd is in het zuiden. Maar die bevrijde dorpen zijn de afgelopen tijd zwaar onder vuur genomen door het Russische leger, dus het Oekraïense leger vond het voor ons te gevaarlijk.

‘Dus zijn we gaan kijken waar we wel terecht konden en besloten we naar de 35ste brigade in het oosten te gaan. Ook daar wordt zwaar gevochten. En daar kregen we wél toestemming.’

Hoe ga je daar te werk?

‘Wat goed is om te vermelden is dat we geholpen worden door een chauffeur en een fixer. Dat zijn Oekraïners die hun leven wagen voor zo’n verhaal. Vaak zijn het mensen met een journalistieke achtergrond, zoals onze fixer. Zij vinden het heel belangrijk dat er in het Westen aandacht blijft voor de oorlog.

‘De fixer spreekt met het leger en maakt afspraken. Dat gaat in het Oekraïens. Ik spreek geen Oekraïens, alleen Russisch. Maar met Russisch kun je vijanden maken, zeker in het leger.

‘Ik wilde graag bij verschillende eenheden kijken en een compleet beeld krijgen. Zo’n brigade bestaat uit verschillende eenheden met verschillende bewapening. De een houdt de tanks tegen, de andere gaat over de artillerie, of over de infanterie.

‘Op iedere positie probeerde ik zo lang mogelijk met soldaten te spreken, om te begrijpen wie er daar aan het front staan en waar ze vandaan komen. Het zijn vaak voormalige handarbeiders, zoals bouwvakkers, kraanmachinisten en havenmedewerkers.’

Zitten ze op een gesprek met jou te wachten?

‘Nou, veel soldaten zijn niet voortdurend aan het vechten. Ze wachten vaak lang op een bevel om te vuren. Soldaten van een aantal eenheden zaten 1 kilometer van de Russische posities gezellig met elkaar te kletsen.

Verslaggever Tom Vennink in de provisiebunker. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

‘Het kan dus aan het front ook heel saai zijn, en veel soldaten vonden het simpelweg wel leuk dat wij langskwamen, er zijn niet elke dag journalisten om mee te praten. Bovendien vinden ook zij het van belang dat hun verhaal gehoord wordt in het buitenland.

‘Niet alle soldaten zijn gewend zelf persoonlijke verhalen te gaan vertellen. De een is wat meer gereserveerd, de ander brandt direct los. Er wordt veel gelachen. Maar je merkt ook dat ze erg ge­stresst zijn. Er wordt heel veel gerookt.

‘Er is echt sprake van haat richting de vijand. Bijna al die mannen zijn wel kameraden verloren. Deze brigade heeft ook in en rond de stad Cherson gevochten. Dat was een uitputtingsslag, met heel veel Oekraïense slachtoffers. ‘Aan het front vechten is niet zo zwaar, maar je kameraden dood zien gaan is het zwaarste’, zei een jonge soldaat mij. Dat blijft ze bij.’

Je vertrekt nu weer met de trein naar Polen, en dan naar huis. Met welk gevoel stap je de trein in?

‘Met het gevoel dat het een heel lang en zwaar tegenoffensief gaat worden voor Oekraïne. Toen ik twee weken geleden aankwam, was het tegenoffensief net begonnen. Nu zijn een paar dorpjes bevrijd, maar die stellen heel weinig voor. Door de soldaten te spreken heb ik een beter beeld gekregen van hoe lang dit kan gaan duren, zeker zolang het Oekraïense leger een achterstand heeft in de lucht en de westerse wapensteun beperkt blijft.’