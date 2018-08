Door de hitte stond in Utrecht de tijd even stil

Volgens de Domtoren in Utrecht was het dit hele weekeinde 7 voor half 12. Door de hitte was de klok op de toren vrijdagavond stil blijven staan. Inmiddels is het uurwerk gemaakt, zegt torenbeheerder Jaap van Engelenburg. ‘Maar ook wij smachten naar verkoeling.’

De Dom in Utrecht, gezien vanaf de Neude-flat. Foto ANP XTRA

Wat was er aan de hand met de klok?

‘Het is warm. En wel zó warm dat de uurwerken er last van hebben – zo noemen wij het, een uurwerk. Niet alleen het uurwerk bij de Domtoren heeft last van de hitte, ik kreeg daarnet nog een melding over de Geertekerk. Ook daar loopt het uurwerk niet goed.’

Hoe komt dat?

‘De warmte, zoals ik al zei. De Domtoren heeft dikke muren, beneden zijn ze wel 5 meter breed. Dat zorgt normaal voor verkoeling, maar als ik nu naar binnen loop, is het er warm. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het uurwerk staat in een afgesloten ruimte. Daar is wel verwarming, maar geen koeling. Dat was eerder niet nodig. Het uurwerk is niet op deze langdurige hitte gebouwd. Het materiaal, de mechanica, zet zoveel uit dat het klem komt te zitten.’

Is het uurwerk nu gerepareerd?

‘Er is een monteur geweest. Hij heeft zijn best gedaan: radertjes losgehaald, de mechanica extra geolied. Daardoor loopt het iets beter en staat het uurwerk nu goed. Maar we smachten allemaal naar verkoeling. Want dat is de oplossing: dat het koeler wordt. Voor nu proberen we de ruimte van het uurwerk zo koel mogelijk te houden – we hebben bijvoorbeeld de buitendeur opengezet – maar het zou kunnen dat hij opnieuw vastloopt.’

Gebeurt het vaker dat het uurwerk stilstaat?

‘Niet door de hitte, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Los daarvan hapert hij wel af en toe. Ik vergelijk het met oude auto’s: die hebben veel aandacht nodig en houden er weleens mee op. Dan sta je langs de kant van de weg en moet er een monteur komen. Dat werkt hetzelfde met een oud uurwerk. We houden het goed bij, maar af en toe gebeurt er wat.’