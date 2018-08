Door de droogte is er een dahliatekort, en dat leidt tot spanning bij bloemencorso's

Zonnebloemen, bessen, maïs en zelfs rietpluimen. Nog anderhalve week duurt het voordat in Eelde het bloemencorso losbarst. Maar voorzitter van de bloemencommissie Niek Hooijman voorziet nu al dat veel corsowijken hun heil in andere decoratie moeten zoeken. Vanwege de droogte in de zomermaanden kampt het Drentse corso met een dahliatekort van 200 duizend stuks. ‘Dat vraagt om inventiviteit.’

In Eelde worden de praalwagens gemaakt door zestien wijken, die allemaal hun eigen bloemenakker hebben. ‘Wie toevallig op een hoge zandrug zit, heeft pech’, zegt Hooijman. Er kunnen wel dahlia’s worden bijgekocht – in de corsotijd ontstaat een levendige bloemenhandel tussen corsoplaatsen. Maar dat is een prijzige aangelegenheid. En ook andere corsostreken hebben last van de droogte.

Winterswijk bijvoorbeeld, waar het corso (sinds 1906) vrijdag al begint. Daar is de situatie nog nijpender. Gevreesd wordt voor een dahliatekort van zo’n 500 duizend – op een totaal behoefte van 1,8 miljoen bloemen. ‘De Achterhoek heeft de grootste droogte gehad’, zegt secretaris Fred Koskamp van de bloemencommissie. ‘We hebben door hevige regenval weleens rottende bloemen gehad. Maar dit hebben we nog nooit meegemaakt.’

Oogst valt tegen

In Winterswijk is de inkoop van dahlia’s centraal georganiseerd, wordt er afgestemd met andere corso’s en hanteert de organisatie een strakke plantplanning. ‘Maar het blijft een natuurproduct. Dat houdt zich niet aan planningen.’

De oogst valt flink tegen: veel minder en kleinere bloemen. Sommige kleuren, zoals geel en zwart, zijn amper te krijgen. Daarom zal er geïmproviseerd moeten worden, aldus Koskamp. ‘Maar een rode bij, om maar wat te noemen, dat kan natuurlijk niet.’

Voor sommige verenigingen is het heel jammer dat ze het ontwerp waar ze een jaar aan gewerkt hebben niet kunnen verwezenlijken, vindt hij. Met uitruil proberen verenigingen de hoogste nood te ondervangen. ‘Soms kan donkerrood best voor zwart doorgaan. Zo proberen we alle wagens toch ‘dicht’ te krijgen.’ Maar de wagen met de leeuw op jacht? ‘Dat wordt behelpen.’

In Zundert geen schaarste

Het Brabantse Zundert, met 7,5 miljoen bloemen ’s werelds grootste bloemencorso, voorziet vooralsnog geen schaarste voor het eerste weekend van september. ‘Als ik zie hoe onze velden er nu bij staan, verwacht ik geen problemen’, zegt voorzitter van de bloemencommissie Ludo Gommers. De twintig buurtschappen hebben volop beregend op hun akkers. ‘Maar met het vooruitzicht dat de temperatuur in het weekend ineens onder 20 graden komt, kan het toch nog spannend worden.’

Traditioneel fungeert de Brabantse plaats als voorraadschuur voor andere corso’s. ‘Vollenhoven komt woensdag en donderdag inslaan. Zundert wordt gezien als sluitpost, maar wij kunnen deze week niet alles leveren.’

Spannend in Winterswijk

Daarom blijft het in Winterswijk, waar vanaf woensdag de wagens versierd worden, tot het laatste moment spannend. We duimen voor een opleving op het veld, zegt bloemencommissiesecretaris Koskamp. ‘Voor een bloem in de knop kunnen twee dagen net schelen.’

Anders dan Eelde is Winterswijk formeel een dahliacorso. Dat betekent eigenlijk dat de praalwagens minimaal voor 95 procent met die bloem bedekt moeten worden. Maar deze eis is enkele jaren geleden al losgelaten, zegt Koskamp. ‘Je moet wel realistisch blijven.’ Het gebruik van ander natuurlijk materiaal zoals blad, mos en schors wordt daarom door de jury gedoogd. ‘Het is niet zo dat we nu met de spuitbus rondgaan. En een hele bij van maïs, dat is niet de bedoeling. We blijven wel een bloemencorso.’