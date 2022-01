Door corona stijgt wereldwijd de vraag naar verpleegkundigen

Beeld VK Graphics

Nu de omikronvariant de wereld in zijn greep krijgt, komen in allerlei landen ziekenhuizen in problemen. Door de snelle toestroom van patiënten, maar ook door de uitval van zieke verpleegkundigen. Beademingsapparatuur en ic-bedden zijn niet langer het knelpunt, maar de beschikbaarheid van personeel. Iedereen is op zoek naar verpleegkundigen om de capaciteit te vergroten. Nederlandse ziekenhuizen speelden al eerder met het plan om buitenlandse verpleegkundigen in te vliegen om de ergste nood te lenigen. Dat mislukte. Slagen andere landen er wel al in om buitenlandse arbeidskrachten in te schakelen en zo de zorg overeind te houden?

Nederland heeft in ieder geval weinig buitenlandse verpleegkundigen in de zorg aangesteld, zo valt af te leiden uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de herkomst van verpleegkundigen. De OESO kijkt daarbij naar het land waar iemand een opleiding heeft genoten en niet naar de nationaliteit zelf. Van de in Nederland werkende verpleegkundigen heeft in totaal 1,3 procent een opleiding in een ander land gevolgd. Het merendeel van hen komt uit België en is de Nederlandse taal machtig. Daarnaast werkt er nog een handjevol verpleegkundigen in Nederland met een opleiding uit Suriname en Duitsland, maar de aantallen zijn te verwaarlozen.

In Angelsaksische landen zijn er aanmerkelijk meer buitenlandse verpleegkundigen actief. In het Verenigd Koninkrijk kreeg ruim 16 procent van de verpleegkundigen scholing in een ander land. In Nieuw-Zeeland en Australië, die onderling personeel uitwisselen, liggen de percentages nog hoger.

Ook in Zwitserland ligt het percentage verpleegkundigen met een buitenlandse achtergrond opmerkelijk hoog. Franstalige, Duitstalige en Italiaanstalige verpleegkundigen vinden in Zwitserland vanwege de taal makkelijk emplooi. Zwitserland is mede een populair land wegens de hogere salarissen in het land.

In de meeste OESO-landen ligt het percentage buitenlandse zorgmedewerkers echter veel lager. De situatie is beter te vergelijken met omliggende kleine landen als België en Denemarken. In België, dat naast Nederlandse verpleegkundigen ook Franse verpleegkundigen kan lokken, is 4,1 procent afkomstig van een buitenlandse opleiding. In Denemarken, waar personeel uit Scandinavische buurlanden instroomt, ligt dat percentage op 1,9 procent.

De laatste vijf jaar is het percentage buitenlandse krachten in Nederland weliswaar iets toegenomen, al is er in vergelijking met 2010 nog weinig echt veranderd. In België en Duitsland stijgt het aandeel buitenlandse werknemers wel gestaag. Met speciale wervingsprogramma’s voor studenten en taalopleidingen weten sommige landen de instroom te verhogen, zo blijkt een rapportage van de OESO uit november 2021.

Het Verenigd Koninkrijk heeft, zeker in de jaren voor de Brexit, op grote schaal Filipijnse verpleegkundigen aangetrokken. De Filipijnen hebben al jaren een doelbewust beleid om verpleegkundigen op te leiden om in andere landen te werken. Van de 166 duizend Filipijnse verpleegkundigen is tweederde werkzaam in de Verenigde Staten. In het VK werken ruim 30 duizend verplegers van Filipijnse afkomst, in Canada 11,5 duizend en zo’n 9,5 duizend in Australië. Het aandeel is iets kleiner in Europa, maar het grootst in Noorwegen.

Noorwegen investeerde de laatste vijf jaar ook in opleidingen en hogere salarissen om de tekorten in de zorg tegen te gaan, en wordt door de OESO als tamelijk succesvol voorbeeld beschouwd. Maar ook de Noren kampen nog altijd met een tekort aan personeel en moeten hopen dat de toenemende ziekenhuisopnamen de komende weken beheersbaar blijven.