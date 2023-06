Door bondgenoten geleverde tanks spelen in tegenoffensief Oekraïne belangrijke rol

Moderne tanks zijn onmisbaar in het tegenoffensief volgens Oekraïne. De strijd heeft Oekraïne tot nu toe vier van de Leopard 2-tanks gekost. Toch kunnen deze pantservoertuigen het verschil maken.

Na een week tegenoffensief heeft Oekraïne al een aantal van de 57 moderne Leopard 2-tanks verloren. Rusland claimt 8 Leopardtanks te hebben vernietigd. Van 4 van deze moderne tanks is de vernietiging met beeldmateriaal bevestigd, 3 Leopard 2A6’s en een Leopard 2A4, een oudere versie van de Leopard.

De vernietiging van enkele tanks is volgens oud-commandant van de Nederlandse landmacht Mart de Kruif vrijwel niet te voorkomen als over de gehele breedte van het front gevochten wordt. ‘Elke tank kan stuk, dat geldt ook voor de Leopard.’ De moderne tanks kunnen wel degelijk verschil maken in dit offensief. ‘Tanks zijn als het slagwerk voor een orkest’, zegt De Kruif, ‘een leger kan niet zonder.’

De Duitse Leopard, de Amerikaanse M31 Abram en de Britse Challenger zijn daarbij van groot belang, stelt De Kruif. De bepantsering en de vuurkracht van deze moderne tanks zijn beduidend beter dan die van de (veel) oudere tanks van Rusland.

Oekraïne ontving inmiddels een kleine 600 tanks van bondgenoten, nog eens ruim 200 tanks zijn toegezegd. Ten tijde van de invasie had Oekraïne naar schatting zo’n 900 tanks, met name de oudere T-64's en T-72's. De vrijwillige wapentellers van Oryx berichten dat in totaal 529 Oekraïense tanks verloren zijn gegaan. De meesten zijn vernietigd, 139 stuks zijn in handen van de Russen gevallen.

Maandag vroeg Oekraïne Duitsland om meer Leopard 2-tanks voor het tegenoffensief. ‘Elke Leopard 2 is zijn gewicht in goud waard voor het beslissende offensief’, aldus minister Adrij Melnyk in Der Tagesspiegel. De Bundeswehr kan volgens hem nog best wat missen uit de 300 tanks tellende reserve.