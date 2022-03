Dooi in Brits-Iraanse relaties: Londen voldoet historische schuld, Teheran laat Britse vrouw na zes jaar vrij

Nazanin Zaghari-Ratcliffe op een foto vastgehouden door haar echtgenoot, die enige tijd bivakkeerde voor het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP / EPA

Het nieuws van de vrijlating van Zaghari-Ratcliffe leidt tot grote emoties in Engeland. Ze was de laatste zes jaar gescheiden van haar echtgenoot Richard en hun dochtertje Gabriela. In zijn niet aflatende strijd om zijn vrouw vrij te krijgen, werd Richard Ratcliffe een beroemdheid in het land.

De wereld van het Noord-Londense gezin viel in duigen toen Zaghari-Ratcliffe op 17 maart 2016 werd gearresteerd op de luchthaven van Teheran. Met haar toen 22 maanden oude dochter was ze tijdens het Iraans nieuwjaar op familiebezoek geweest. De autoriteiten beschuldigden Zaghari-Ratcliffe, die werkt bij een liefdadigheidsorganisatie, ervan plannen te hebben om het regime omver te werpen. In de jaren daarna ging haar man zelfs in hongerstaking om zijn vrouw vrij te krijgen.

Historische schuld van half miljard speelt rol in zaak

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voortdurend geprobeerd Iran ertoe te bewegen de onschuldige moeder vrij te laten. Haar positie werd er niet beter op toen Boris Johnson, als minister van Buitenlandse Zaken, abusievelijk beweerde dat Zaghari-Ratcliffe in haar geboorteland was geweest om journalisten te doceren. Haar man heeft altijd gezegd dat zijn vrouw werd vastgehouden om de Britse overheid te dwingen om een historische schuld van omgerekend een half miljard euro te voldoen.

Die schuld dateert van meer dan vier decennia terug. De Sjah kocht in de jaren zeventig 1.500 Chieftain-tanks van de Britten. Na de Iraanse revolutie van 1979, toen Iran veranderde in een theocratie, zette het Verenigd Koninkrijk de levering stop. De weigering van de Britten om het reeds betaalde aankoopbedrag terug te geven leidde tot wrok in Iran. Londen heeft de financiële claim nooit ontkend, maar de sancties tegen Teheran zouden betaling hebben verhinderd. Volgens de Iraanse leiders hadden beide zaken niets met elkaar te maken.

Dat de schuld nu is voldaan en de 43-jarige met haar gezin is herenigd, duidt op een dooi tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk. Deze geopolitieke wending heeft mogelijk te maken met de Russische inval in Oekraïne en de Westerse sancties tegen Moskou, die de olie- en gassector raken. De regering-Johnson is druk op zoek naar alternatieve leveranciers en Iran is een vooraanstaande olieproducent. Toevallig is de Britse premier nu op bezoek in de Golf, waar hij besprekingen voert over onder meer energievraagstukken.