Doodstraf voor extremisten die na gijzeling 22 cafégangers vermoordden in Bangladesh

Een van de verdachten wordt na zijn veroordeling weggeleid door de politie. Beeld AFP

Onder de doden waren negen Italianen, zeven Japanners, een Amerikaan en een Indiër. Nadat de straf was uitgesproken, riepen de leden van Jamaat-ul-Mujahideen ‘Allahoe akbar’. Deze verboden radicale groep wil onder andere de islamitische wetgeving, de sharia, invoeren in Bangladesh.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd in 2016 direct opgeëist door Islamitische Staat, maar volgens de regering kon de terreurorganisatie er niet achter zitten, omdat IS niet actief was in het land. De verdenking ging toen naar Jamaat-ul-Mujahideen.

In de jaren voor de aanslag hadden islamitische extremisten diverse aanvallen gepleegd. Die waren gericht op personen die ze beschouwden als vijanden van de islam. Onder anderen schrijvers, activisten en religieuze minderheden waren daarvan het doelwit.

Volgens de regering zat niet Islamitische Staat achter de aanslag op het café, maar de radicale groep Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. Beeld AFP

Gijzeling

De vijf daders van de aanslag werden gedood toen een commando-eenheid van het leger ingreep. De groep bestormde het populaire café, dat door veel buitenlanders werd bezocht, en opende het vuur. Daarna hielden ze de bezoekers in gijzeling. Na twaalf uur greep de leger-eenheid in.

De aanslag was een van de grootste ooit op buitenlanders in Bangladesh. Het café is gevestigd in de diplomatieke wijk van Dhaka, een buurt die als veilig werd beschouwd. De zeven mannen die nu zijn veroordeeld, waren volgens justitie betrokken bij het plannen van de aanval. Ook zouden ze hebben geholpen om bommen te maken.

‘De rechtbank achtte zonder enige twijfel bewezen dat ze hierbij betrokken waren’, aldus aanklager Golam Sarwar Khan na de uitspraak. ‘De rechter heeft ze de hoogste straf gegeven die mogelijk was.’

Een achtste verdachte werd vrijgesproken door het speciale antiterreur-tribunaal. Volgens de politie waren in totaal 21 personen betrokken bij het voorbereiden van de aanslag. Tijdens invallen daarna werden acht van hen gedood door de veiligheidstroepen.