Doodstraf dreigt voor Oegandese man, die als eerste is aangeklaagd onder nieuwe antihomowet

Het is niet compleet duidelijk waarom de jonge Oegandese man de verzwaarde verdenking boven het hoofd hangt. In de aanklacht staat alleen dat hij ‘illegale seks’ heeft gehad met een 41-jarige man. Onder de draconische wet, de strengste anti-lhbti-wet ter wereld genoemd, is er sprake van ‘gekwalificeerde homoseksualiteit’ wanneer ‘het slachtoffer’ minderjarig of om een andere reden kwetsbaar is, wanneer ‘de dader’ met hiv besmet is of wanneer het gaat om verkrachting of een herhaaldelijke overtreding.

In het Oost-Afrikaanse land staan niet alleen lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf op ‘homoseksuele activiteiten’. Wie onder de wet medeplichtig wordt geacht, loopt net zo goed risico. Zo staat er zeven jaar cel op het verhuren van woonruimte waar homoseksuele activiteiten plaatsvinden. Het ‘promoten van homoseksualiteit’ kan zelfs twintig jaar celstraf opleveren, waardoor activisten en organisaties die zich inzetten voor lhbti-ers vrezen hun werk niet meer te kunnen doen.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Het Oegandese parlement kwam dit voorjaar met de nieuwe wetgeving op de proppen. Na een weinig succesvolle poging om de wet af te zwakken, ging president Yoweri Museveni akkoord. Dat ontketende een storm van internationale kritiek. Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft hulpgelden en samenwerkingsprogramma’s bevroren. De Wereldbank liet deze maand weten het Oost-Afrikaanse land geen nieuwe leningen meer te verstrekken omdat de wet ‘fundamenteel in tegenspraak is’ met de waarden van de bank.

Eerste executie sinds 2005

De internationale veroordelingen lijken weinig effect te hebben. Volgens Oegandese politici is de wet juist nodig om de eigen cultuur tegen westerse invloeden te beschermen. Sinds de invoering zouden zeker zeventien mensen zijn gearresteerd op verdenking van homoseksuele activiteiten. Als de Hoge Raad besluit de twintigjarige man te veroordelen en daarbij de doodstraf op te leggen, zou het de eerste keer sinds 2005 zijn dat Oeganda een executie voltrekt.

Naast Oeganda kan homoseksualiteit in zes andere landen wereldwijd worden bestraft met de doodstraf. In totaal zijn er 65 verschillende landen waar homoseksualiteit per wet is verboden, bijna allemaal overwegend religieus-conservatieve landen in Azië en Afrika. In bijvoorbeeld Nigeria komen arrestaties van lhbti-ers regelmatig voor. Maandag voerde de Nigeriaanse politie nog massale arrestaties uit bij een homohuwelijk.

Bij de bestorming van de feestlocatie in de zuidelijke staat Delta werden ruim 200 mensen gearresteerd, waarvan 67 ‘homoverdachten’ nog vastzitten. Hen hangt een maximale celstraf van veertien jaar boven het hoofd. Vanwege een video waarop de voltrekking van het verboden huwelijk is vastgelegd, zal vervolging volgens de politie niet moeilijk zijn. ‘Dit is niet iets dat zal worden toegestaan in Nigeria’, zei een woordvoerder van de politie. ‘We kunnen de westerse wereld niet kopiëren omdat we niet dezelfde cultuur hebben.’