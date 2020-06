Doodschieten zwarte man in Atlanta leidt tot rellen en aftreden politiechef

Keisha Lance Bottoms (links) en Erika Shields (rechts). Beeld AP

De 27-jarige Rayshard Brooks werd vrijdagavond neergeschoten, toen hij zich tijdens zijn arrestatie verzette. De agenten wilden hem aanhouden na een alcoholtest waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. De agenten waren naar Wendy’s restaurant gekomen na een melding dat een bestuurder van een auto achter het stuur in slaap was gevallen, waardoor andere klanten niet meer met hun voertuig bij het afhaalloket konden komen.

Bij de worsteling die volgde wist de man een van de agenten een stroomstootwapen afhandig te maken. Op videobeelden van een bewakingscamera is te zien hoe de man door een van de agenten wordt neergeschoten, nadat hij de taser op de andere agent richtte. Uit het autopsierapport blijkt dat hij is overleden aan de gevolgen van twee schotwonden in zijn rug. De kogels beschadigden organen en veroorzaakten een aanzienlijk bloedverlies, zo meldden diverse lokale Amerikaanse media.

Brooks werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Brooks had drie dochters, van wie de jongste de dag erna jarig was.

Burgemeester Keisha Lance Bottoms sprak haar afkeuring uit over het doodschieten van Brooks. ‘Ik geloof niet dat dit een gerechtvaardigd gebruik van dodelijk geweld was en heb opgeroepen tot het ontslag van de betrokken agent’, zei ze op een persconferentie. Daar kondigde ze ook aan dat ze het ontslag had aanvaard van Erika Shields, het hoofd van de politie in Atlanta. Ook werd de betrokken agent meteen ontslagen, zijn collega moet voorlopig bureaudienst doen.

Ondanks het snelle optreden van de burgemeester braken meteen nieuwe rellen uit in Atlanta, waar het ook al tot ongeregeldheden kwam na de dood van George Floyd die onder de knie van een agent stikte. Betogers eisten de arrestatie van de twee agenten, blokkeerden wegen rond ‘Wendy’s’ en gooiden de ramen in. Uiteindelijk ging het restaurant in vlammen op.

Dodelijk wapen

‘Zijn jullie het niet moe zulke zaken te zien gebeuren?’, vroeg de advocaat die de familie van Brooks heeft ingehuurd op een persconferentie. Volgens hem had de agent hem nooit mogen neerschieten. ‘De agent had andere mogelijkheden dan hem in zijn rug te schieten.’ Chris Stewart, een andere advocaat die de familie bijstaat, wees erop dat de politie altijd zegt dat het stroomstootwapen niet dodelijk is. ‘Maar als een zwarte Amerikaan het pakt en ermee wegrent is het opeens wel een dodelijk wapen dat voor jou een aanleiding is het vuur te openen op hem.’

De Democrate Stacey Adams, die genoemd wordt als mogelijke running mate van Joe Biden bij de race om het Witte Huis, veroordeelde het optreden van de politie.

De leider van de zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP in Georgia, dominee James Woodall, zei dat het niet de eerste keer was ‘dat een zwarte man wordt doodgeschoten omdat hij slaapt’. Volgens Woodall heeft de politie van Atlanta een slechte reputatie als het om de relaties met minderheden gaat.

Anderen zeggen dat de afgetreden politiechef Erika Shields juist bekendstond als een voorstander van hervormingen binnen het politieapparaat. Tijdens de rellen na de moord op George Floyd ging zij ook in gesprek met de betogers.