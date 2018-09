Doodschieten grote grazers Oostvaardersplassen moet populatie verkleinen

De populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen zal grotendeels door afschot worden teruggebracht naar 1.100. De provincie Flevoland ziet geen heil in anticonceptie of het vangen van edelherten, zoals actievoerders en een aantal oppositiepartijen willen.

Een kadaver in de Oostvaardersplassen begin dit jaar. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Het besluit van de Gedeputeerde Staten donderdag is in lijn met het adviesrapport dat Pieter van Geel begin dit jaar presenteerde in opdracht van de provincie. Met het verzoek te onderzoeken of afschot kon worden voorkomen, stemde Provinciale Staten in juli al voor Van Geels conclusie dat het gebied terug moet naar minder grote grazers. Een historisch besluit na decennia van de natuur de vrije loop laten op ‘het laatste stukje wild’ in Nederland.

Een kleinere populatie is nodig omdat het van oorsprong vogelgebied overmatig wordt begraasd. Hierdoor bleef een deel van de 31 beschermde vogelsoorten weg uit het reservaat. Ook is er elke winter veel maatschappelijke verontwaardiging over dieren die verhongeren.

Door de strenge afgelopen winter is het aantal heckrunderen al zodanig gereduceerd dat een verdere vermindering niet nodig is. Het teveel aan konikpaarden zal worden gevangen. Voor deze dieren is al een nieuwe bestemming gevonden. Wat betreft edelherten raden deskundigen het vangen af, omdat de dieren stressgevoelig zijn en mogelijk het moeras in vluchten. Anticonceptie is alleen voor de langere termijn een optie.

Edelherten zijn veruit de grootste groep grazers, maar hoeveel dieren precies zullen worden afgeschoten, is nog niet duidelijk. Gezien de aantallen van deze zomer (ruim tweeduizend grazers) gaat het om honderden, ook gezonde dieren. Eind oktober vindt een nieuwe telling vanuit de lucht plaats en zal na de bronstijd worden overgaan tot afschot. Net zolang tot er 490 edelherten over zijn.

Door snel te handelen, wil de provincie voorkomen dat deze winter net als afgelopen jaar ruim drieduizend dieren omkomen. Vanaf volgend jaar wordt het aantal grazers structureel op 1.500 gehouden.