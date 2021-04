Doodsbedreigingen volgen elkaar op in Madrileense politiek: na kogelbrieven nu besmeurd zakmes

Industrie- en Handelsminister Reyes Maroto toont een foto van het besmeurde mes dat naar haar werd opgestuurd. Beeld EPA

Volgens Spaanse media was het zakmes, bedoeld voor de minister van Industrie en Handel Reyes Maroto, ingepakt tussen twee cd’s om te voorkomen dat het zichtbaar zou worden in de scanner van het ministerie. Nog onderzocht wordt of de rode vlekken op het mes inderdaad bloed zijn of verf. Ook zou de envelop een aantal teksten hebben bevat, waarvan de inhoud nog niet is vrijgegeven. De verzender zou een schizofrene man zijn. Bij het sturen van de brief had hij zijn echte naam en adres gebruikt, en was zo gemakkelijk op te sporen.

De bedreigde minister Maroto speelt een prominente rol in de campagne van de sociaaldemocratische PSOE voor de regioverkiezingen in Madrid. Zij is door haar partij naar voren geschoven als de nieuwe Madrileense vicepresident, mocht de PSOE op 4 mei de verkiezingen winnen. ‘Bedreigingen en geweld zullen nooit de stem van de democratie het zwijgen opleggen’, reageerde zij maandag op Twitter. ‘De vrijheid zal overwinnen.’

Kogels

Volgens de eerste geluiden is de verzender van het zakmes een andere dan die van enveloppen met kogels, vorige week donderdag. Die bedreigingen waren gericht aan een hoofd van de Spaanse politie, de minister van Binnenlandse Zaken, en Pablo Iglesias, de landelijk leider van het linkse Podemos en tot voor kort vicepresident in de landelijke regering. Iglesias trad in maart af om zich te mengen in de Madrileense verkiezingen, waarin hij de Podemos-lijst aanvoert. ‘Je tijd raakt op’, was in de begeleidende brief aan hem te lezen.

De bedreigingen hebben de verkiezingen in Madrid, die als toonzettend worden gezien voor de landelijke politiek, onder hoogspanning gezet. Het rechts-radicale Vox, dat mogelijk gaat meeregeren in de hoofdstad, trok vorige week de bedreigingen in twijfel. ‘Van Iglesias geloof ik maar weinig en van de regering geloven we helemaal niets’, zei de Madrileense Vox-leider, Rocío Monasterio.

Toen Monasterio die woorden vrijdag tijdens een radiodebat weigerde terug te nemen, stapte Iglesias woedend op. Omgekeerd meent Monasterio dat de linkse partijen niet hard genoeg waren in hun veroordeling van eerdere rellen rond een campagnebijeenkomst van Vox. In de traditioneel linkse wijk Vallecas werden Vox-politici onder meer stenen met bekogeld.

Maroto, de met het zakmes bedreigde minister, legde maandagmiddag een link tussen ‘de haat’ van Vox en de dreigbrieven. Ze drong aan op een cordon sanitaire om Vox uit de regioregering te weren. ‘Wij democraten worden allemaal bedreigd als we Vox bij de stembus niet stoppen.’