Doodsbang op de stoep slapen, want ook in Belgische asielcentra is er een beddentekort

Een groep asielzoekers op straat in de buurt van het Klein Kasteeltje in Brussel, waar zij hun asielaanvraag moeten indienen. Er is geen bed voor hen en ze moeten maar op straat slapen. Olivier Mizeto (links) voelt zich onveilig en vernederd. Beeld Rebecca Fertinel

Je ziet een beurse plek op zijn wang, een hechting in zijn mondhoek, en paniek in zijn ogen. Hassam Chenouga, een magere jongen van 22 jaar uit Libië, is vannacht overvallen toen hij op straat lag te slapen en werd beroofd van zijn laatste geld en zijn telefoon – zijn enige bezit. ‘Ik heb een plek nodig’, zegt Chenouga radeloos tegen een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Ik kan vannacht niet weer op straat slapen.’

Terwijl de asielopvang in Nederland sinds vorige week geldt als een nationale crisis, is de situatie ook in België volledig vastgelopen. Sinds oktober vorig jaar zijn vrijwel alle 30 duizend plaatsen in de opvangcentra permanent bezet en het schaarse aantal bedden is bestemd voor vrouwen, kinderen en ouderen. Alleenstaande mannen die zich melden bij de poort van het Klein Kasteeltje in Brussel, het centrum waar asielzoekers zich in België moeten aanmelden, krijgen te horen dat er geen plek voor hen is.

Kom morgen nog maar een keer kijken

Dat betekent dat ze werkelijk nergens terecht kunnen, ook niet op een stoel of in een tent: de mannen worden op straat gezet en moeten de volgende ochtend nog maar een keertje komen kijken of er een bed is vrijgekomen.

Dat resulteert vaak in paniek of woede en de sfeer bij het Klein Kasteeltje is ’s morgens vroeg dan ook grimmig. Om 08.30 uur gaat de poort een half uurtje open en er is veel politie op de been om chaos te voorkomen. Een man uit Senegal met een blauwe muts op zijn kale hoofd, kijkt uitgeblust naar een wit papiertje dat hem in de hand is gedrukt. Hierop staat in verschillende talen dat er helaas geen opvang mogelijk is. ‘Wat nu?’, vraagt hij mat. ‘Ik heb geen geld. Ik ken hier niemand. Ik heb het koud.’

Hassam Chenouga uit Libië leeft al acht dagen op straat, en is afgelopen nacht overvallen en beroofd. Hij durft niet meer buiten te slapen, maar er is geen opvang mogelijk. Beeld Rebecca Fertinel

‘De boel is door een combinatie van factoren vastgelopen’, zegt Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Het is niet heel anders dan in Nederland: het aantal asielzoekers dat naar België komt, is toegenomen en het probleem zit hem vooral in de doorstroom. In zeker de helft van de gevallen duurt de procedure langer dan zes maanden, soms zelfs wel twee tot drie jaar, en al die tijd houdt de aanvrager zijn plaats bezet in de opvangcentra. Dan is er nog het woningtekort. Ook in België is maar weinig betaalbare huisvesting beschikbaar waar statushouders naartoe kunnen, waardoor ze nog langer in het centrum moeten blijven.’

Wel noodoplossingen voor Oekraïners

Wat Depotter wrang vindt, is dat deze mensen op straat moeten slapen, terwijl er voor vluchtelingen uit Oekraïne wel allerlei noodoplossingen werden gevonden. ‘We horen al maanden: ‘Wij doen wat we kunnen, meer zit er echt niet in’, maar voor Oekraïners werd plek gevonden in lege kantoren, of in sociale woningen die nog verbouwd moesten worden. Regel dat dan ook voor de rest!’

Daarom wordt geprobeerd het recht op opvang via de rechter af te dwingen. Sinds begin dit jaar zijn er al meer dan 1.400 rechtszaken aangespannen tegen Fedasil, de organisatie die in België verantwoordelijk is voor de opvang, en in 90 procent van de gevallen werd het agentschap veroordeeld. Dat heeft echter niet geleid tot meer opvangplaatsen, want volgens Vluchtelingenwerk slapen er nog elke dag ongeveer 200 asielzoekers op straat.

Om die reden heeft de rechtbank vorige week bij het Brusselse parket melding gemaakt van mogelijk strafbare feiten: uit de honderden uitspraken in een half jaar tijd zou blijken dat Fedasil ‘een doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende praktijk’ hanteert. Deze ‘lijkt gewenst, overwogen en georganiseerd’ door de federale staatssecretaris van Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. Het OM onderzoekt nog of het hier een strafzaak van zal maken.

Mannen onder een deken

Voorlopig heeft Olivier Mizeto (32) daar weinig aan. De asielzoeker uit Rwanda slaapt al drie nachten op straat. Hij wijst naar de stoep om de hoek van het Klein Kasteeltje, waar zelfs laat op de ochtend nog een rij mannen onder een deken ligt weggedoken. ‘Daar dus.’

Over zijn redenen om te vluchten wil hij weinig kwijt, maar Mizeto had nooit verwacht dat de ontvangst in België zo koud zou zijn. ‘Elke ochtend hoop ik op goed nieuws, om vervolgens te horen dat er niets is. Het voelt opgejaagd. Onveilig. En ook vernederend.’ Hij zucht en duikt wat dieper in zijn zwarte trui. ‘Als ik op die stoep lig, voel ik me geen man.’

Advocaten noteren de gegevens van asielzoekers. Normaal gesproken houdt Jean-Francois Gérard (in zwarte trui ) zich bezig met arbeidsrecht, maar nu helpt hij vrijwillig mensen die gewoon een bed willen. Beeld Rebecca Fertinel

Een straat verderop staat een groep asielzoekers met nummertjes in hun hand voor een dichte deur. Zo af en toe gaat deze open en mag iemand naar binnen om een van de drie advocaten te spreken, die hier met een laptop achter een bureautje zitten. Eén van hen is Jean-Francois Gérard. Normaal gesproken houdt hij zich bezig met arbeidsrecht, maar nu noteert hij de gegevens van mannen die gewoon een bed willen. Gérard doet dat samen met ongeveer 170 andere vrijwilligers van twintig advocatenkantoren. ‘We hebben ons rond Pasen gemeld om Oekraïners te helpen, maar zetten ons nu in voor mensen uit andere landen.’

Dwangsom van 1.000 euro per persoon per dag

De rechter honoreert het recht op opvang vrijwel altijd, zegt Gérard, maar de procedure kost wel tijd en in die periode liggen deze mensen in de kou. Bovendien is het sinds deze week zo vol in de centra, dat zelfs na een rechterlijke uitspraak geen bed kan worden gevonden. ‘Daar staat een dwangsom van 1.000 euro per persoon per dag op – ik ben benieuwd of de staat het geld nu ook gaat ophoesten.’

In de zaak van Hassam Chenouga, de jongen die in elkaar is geslagen, is echter nog geen uitspraak gedaan. Met trillende benen staat hij weer bij de deur, wrijvend over zijn pijnlijke gezicht. ‘Ik moet wachten’, zegt hij met een gebroken stem. ‘Op straat.’