Doodgeslagen Nederlandse toerist Mallorca is Amsterdamse filmeditor

De Nederlandse toerist die vrijdagochtend op Mallorca werd doodgeslagen door een aantal jongeren is de Amsterdamse filmeditor Wouter van Luijn (34). Van Luijn was onder meer editor van de bekende film Aanmodderfakker uit 2014. Voor zijn montage van Wolf werd hij in 2013 genomineerd voor een Gouden Kalf.