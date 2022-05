Doodgeboren baby’s, miskramen en kanker: tientallen vrouwen slepen chemiebedrijf DuPont voor de rechter

Romy Hardon (links) met haar advocaat, Daphne van Doorn (rechts), voor de rechtbank in Dordrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De rechtszaak is al ruim zes uur bezig, wanneer Romy Hardon (62) zich tot de rechter richt. In tegenstelling tot de veelal emotionele verhalen van haar oud-collega’s, spreekt Hardon ingetogen en zonder zichtbare emotie over haar miskraam. ‘Wesley was een heel mooi kindje. Ik heb ernaar gekeken, ze hebben ’m meegenomen en ik heb hem daarna nooit meer gezien. Sindsdien heb ik geen onbezorgde zwangerschap meer gehad.’

Hardon is één van de vijftien oud-medewerkers die het Amerikaanse chemieconcern Dupont voor de rechter sleept. Het bedrijf produceerde tussen 1964 en 2006 lycragarens, een elastische kunstvezel waarvan allerhande kledingstukken worden gemaakt zoals kousen, lingerie of wielerbroeken. Maar de productie van de garens bleek minder onschuldig. In 2016 ontdekte EenVandaag dat tientallen vrouwelijke fabrieksmedewerkers ernstige gezondheidsproblemen hadden. Ze kregen doodgeboren baby’s, miskramen, baarmoederhalskanker of kinderen met afwijkingen. De oorzaak zou een giftig oplosmiddel zijn dat wordt gebruikt tijdens het productieproces, DMAc. Consumenten komen er amper mee in aanraking, maar voor fabrieksmedewerkers is dit een ander verhaal. Het middel wordt via de luchtwegen en de huid snel opgenomen en kan vervolgens de voortplanting belemmeren.

Schijnveiligheid

Maandag moest het chemiebedrijf zich voor het eerst bij de rechter verantwoorden. Daar stuitten de oud-werknemers op onvermurwbare advocaten en bedrijfsvertegenwoordigers. Het bedrijf erkent weliswaar dat de stof schadelijk is, maar dat de medewerkers te lage hoeveelheden binnenkregen om schade te veroorzaken. Zo zouden medewerkers slechts te maken hebben gehad met dampen van DMAc die werden ingeademd, maar de stof niet met huid hebben aangeraakt. ‘Dat er sprake is geweest van vloeibare DMAc is feitelijk onjuist.’

Het bedrijf zou regelmatig luchtmetingen hebben gedaan en urinemonsters hebben getest. Bovendien claimt DuPont dat het structureel voorlichting gaf over het werken met gevaarlijke stoffen. Het fabriekswerk zou verder slechts ‘één van de factoren’ zijn die bijdroeg aan de gezondheidsschade van haar oud-werknemers. Het weigert daarom alle aansprakelijkheid.

Dat verweer wordt met enige scepsis ontvangen. Simone (59, wil vanwege haar huidige baan niet met haar volledige naam in de krant) kwam in 1988 in dienst van het bedrijf en kreeg niet lang daarna een miskraam. Ze houdt een foto omhoog van haar doodgeboren tweeling. ‘Voelde ik me in de fabriek ooit onveilig? Nee. Heb ik uitleg gekregen van de gevolgen van dat middel? Nee, zeker niet. Anders zou ik er nooit hebben gewerkt. Het was een schijnveiligheid, en dat neem ik DuPont zeer kwalijk.’

Ook bij DuPont’s bewering dat personeel nooit via de huid in contact kwam met het oplosmiddel, wordt vraagtekens gezet. Niet alleen door de wetenschapper die de oud-werknemers hebben meegenomen, maar ook door de Vlaamse expert die het chemiebedrijf zelf heeft ingevlogen. Beiden erkennen dat er sprake is geweest van vloeibaar DMAc. In welke mate dat schadelijk is geweest voor medewerkers is decennia later moeilijker te reconstrueren.

Onverantwoord

Onbeantwoord blijft de vraag waarom het bedrijf jonge vrouwen met een kinderwens überhaupt in de fabriek liet werken. Sinds de jaren ’60 zijn er zorgen over de schadelijke effecten van DMAc, blijkt uit een historisch overzicht van het RIVM. Vanaf de jaren tachtig stapelde het bewijs zich steeds sneller op, zegt emeritus hoogleraar toxicologie Martin van den Berg (universiteit Utrecht), niet betrokken bij de rechtszaak. ‘Het was toen echt volstrekt duidelijk dat het gevaarlijk is voor zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens. Zonder mond- en huidbescherming werken met deze stoffen is onverantwoord, dat wist men toen ook al. Het blijkt zelfs uit studies van DuPont zelf.’

De rechter gaat de komende weken beoordelen of DuPont haar zorgplicht naar medewerkers is nagekomen. Maar zelfs als het bedrijf onzorgvuldig heeft gehandeld, dan moeten de vrouwen alsnog bewijzen dat hun miskraam is veroorzaakt door het fabriekswerk, vindt het bedrijf. ‘De eisers moeten ieder individueel bewijzen dat ze aan een schadelijke hoeveelheid zijn blootgesteld.’

Ijzige stilte

Dat juridische steekspel is voor de aanwezige oud-medewerkers moeilijk te verteren. Victor de la Fosse (62) staat met een ingehouden woede bij het spreekgestoelte. Zijn vrouw Jane (60) wilde net vertellen over de twee miskramen die ze heeft gehad, maar barstte in snikken uit. De La Fosse: ‘Mijn vrouw heeft zich voor de miskramen verontschuldigd. Ze zei ‘ik kan je niet gelukkig maken’. Dat snijd door je ziel. U zegt dat u met ons begaan bent, maar de advocaten voeren hier een semantische strijd over correlatie. Is er dan geen greintje menselijkheid dat zegt: we zijn een miljardenbedrijf, we schikken? Of zegt DuPont: we hebben zoveel middelen, we hebben zo’n lange adem, we trekken een blik met gerenommeerde juristen open? Het gaat mij niet om geld. Het gaat om erkenning van uw rol.’

Het chemiebedrijf was tot dergelijke gebaren nog niet erg genegen. De Nederlandse topman van DuPont, Maarten Verburg: ‘We proberen zo goed mogelijk alle feiten bij elkaar te brengen. U brengt uw ervaringen mee, wij komen met koude informatie, feiten uit oude dossiers. Maar helaas hebben we niet meer. De fabriek in Dordrecht is helaas in 2004 verkocht en in 2006 gestopt en afgebroken. En we hebben geen volledig archief. Er is simpelweg een gebrek aan informatie.’

De ijzige stilte die volgde – waarin veel oud-medewerkers strak naar de grond keken – werd onderbroken door de rechter. Tegen de slachtoffers: ‘Ik begrijp dat het u zwaar valt om dit juridisch gehakketak aan te horen. Ik heb oog voor het verdriet, en ik denk dat DuPont dat ook heeft.’

Met medewerking van Tonie Mudde