Dood van miljonair Epstein in cel leidt tot tal van complottheorieën

Jeffrey Epstein op een foto eerder dit jaar gemaakt door de Amerikaanse justitie. Beeld REUTERS

Trump deelde via Twitter een suggestief bericht van artiest Terrence Williams, die de dood van Epstein in verband bracht met oud-president Bill Clinton. Epstein ‘had informatie over Bill Clinton & nu is hij dood’, aldus Williams, die volgens The New York Times een aanhanger van Trump is. De president deelde ook een bericht van een onbekende twitteraar, die schreef dat Clinton ‘privé-uitstapjes maakte naar Jeffrey Epsteins ‘pedofieleneiland’.

Een woordvoerder van Clinton noemde de suggesties en opmerkingen ‘belachelijk en natuurlijk onjuist – en Donald Trump weet dat’.

De discussie kwam op gang nadat bekend werd dat Epstein niet meer onder permanent video-toezicht stond in zijn cel in New York. Daar verbleef hij nadat hij begin juli nabij de stad was gearresteerd. Justitie beschuldigde hem onder meer van handel in minderjarige meisjes, van wie sommigen niet ouder waren dan 14. Hem hing een celstraf van maximaal 45 jaar boven het hoofd.

Epstein (66) was al eens veroordeeld wegens seksueel misbruik, maar kwam er toen met een korte gevangenisstraf vanaf. Epstein had rijke en machtige vrienden, onder wie Bill Clinton. Ook de huidige president Donald Trump kende hem goed. Beiden lieten afgelopen weken weten dat ze al jaren geen contact meer hadden met Epstein.

Volgens Amerikaanse media heeft de miljonair zich in zijn cel verhangen. Zaterdagochtend vroeg werd hij bewusteloos in zijn cel aangetroffen, meldde het Federale Bureau voor het Gevangeniswezen. Epstein werd in allerijl vervoerd naar een ziekenhuis, waar zijn dood werd vastgesteld.

Enkele weken geleden werd hij al met wonden in zijn nek bewusteloos aangetroffen in zijn cel. Daarna stond hij enige tijd onder permanente video-bewaking. Om onduidelijke redenen werd die opgeheven. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr kondigde zaterdag een onafhankelijk onderzoek aan. Ook de FBI stelt een onderzoek in.

Het Metropolitan Correctional Center in het stadsdeel Manhattan staat bekend als een van de zwaarste beveiligde gevangenissen in de VS. Het detentiecentrum herbergde bazen van drugskartels – onder wie El Chapo – en terroristen, in afwachting van hun proces. Volgens de voormalige gevangenisdirecteur Cameron Lindsay heeft ‘het systeem op schokkende wijze gefaald’. Lindsay zei tegen persbureau AP dat Epstein te allen tijde onder video-bewaking had moeten staan.

Vrijdag werden nog meer gerechtelijke stukken vrijgegeven. Die bevatten onder meer een brief van een vrouw die zegt slachtoffer te zijn van Epsteins handel in minderjarigen. Ze noemt zich een ‘seksslavin‘ die altijd beschikbaar moest zijn voor Epstein en diens vrienden. Epstein heeft alle beschuldigingen steeds ontkend.