Dood van kindermisbruik verdachte miljardair Epstein in cel leidt tot ongeloof en verdachtmakingen

Hij leek zich eindelijk te moeten verantwoorden voor het misbruiken van tientallen meisjes, maar zaterdag werd miljardair Jeffrey Epstein dood in zijn cel gevonden. Lang niet iedereen gelooft in zelfdoding.

De dood van de van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein heeft in de VS geleid tot ongeloof, frustratie en verdachtmakingen. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft Epstein ‘schijnbaar’ zelfmoord gepleegd in zijn cel. Barr zei ‘geschokt’ te zijn en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan naar de toedracht, naast een FBI-onderzoek.

Epstein (66), beschuldigd van het misbruik van tientallen minderjarige meisjes, werd zaterdagochtend bewusteloos aangetroffen in zijn cel in een zwaar beveiligde gevangenis in New York. Kort daarop werd in een ziekenhuis zijn dood vastgesteld. Volgens Amerikaanse media heeft Epstein zich verhangen.

Epsteins dood riep heftige reacties op, met name onder slachtoffers. ‘Nu ontkomt hij aan een proces waar we zo hard voor gewerkt hebben’, zei een van hen, Virginia Roberts Giuffre. Een ander, Jennifer Araoz: ‘Wij zullen de littekens de rest van ons leven meedragen, maar hij zal nooit de consequenties van zijn misdaden ervaren’.

Frustratie ging hand in hand met ongeloof. Waarom stond Epstein niet onder permanent videotoezicht in zijn cel, nadat hij in juli al bewusteloos was aangetroffen met verwondingen aan zijn hals?

Volgens The New York Times zat Epstein op het moment van zijn dood alleen in zijn cel. Hij deelde die aanvankelijk met een andere gedetineerde, maar die is volgens een bron van de krant op enig moment overgeplaatst. Epstein stond sinds eind juli enige tijd onder verscherpt toezicht, maar die zelfmoordpreventie is later weer beëindigd. Het detentiecentrum zou het ministerie van Justitie vervolgens hebben toegezegd dat Epstein zijn cel zou delen met een andere persoon. Ook zou een cipier ieder half uur naar binnen kijken.

De toezeggingen zijn volgens de bron kennelijk niet nagekomen. Daarmee zou de gevangenis ook de eigen procedures hebben overtreden. Het is onduidelijk waarom Epstein niet vaker is gecontroleerd, maar veel detentiecentra in de VS kampen met personeelstekorten. De twee cipiers in de eenheid waar Epstein vastzat, zouden overuren hebben gedraaid.

Op sociale media leidde de dood van Epstein en het kennelijke gebrek aan toezicht tot tal van samenzweringstheorieën. Onder de hashtag #EpsteinMurder regende het dit weekeinde verdachtmakingen, in de trant van: ‘Personen met hoge posities willen Epstein dood hebben’. Epstein stond op goede voet met onder anderen oud-president Bill Clinton, de huidige president Donald Trump en de Britse prins Andrew.

Drie keer daags een orgasme, ‘zoals eten’ Jeffrey Epstein hield er een uitgebreid netwerk van minderjarige meisjes op na die seksuele diensten moesten verrichten voor hem en zijn vrienden. Gerechtelijke stukken die daags voor Epsteins dood werden vrijgegeven, werpen licht op de duistere praktijken van de miljardair die onder meer werd beschuldigd van handel in minderjarigen. Centrale figuur in de bijna tweeduizend pagina’s is een van zijn slachtoffers, Virginia Roberts Giuffre. Ze omschrijft zichzelf als een seksslavin van Epstein en diens entourage. Naar eigen zeggen werd ze rond de eeuwwisseling door een Britse vrouw, Ghislaine Maxwell, op 17-jarige leeftijd ‘gerekruteerd’ toen ze werkte in Mar-a-Lago, een van de buitenverblijven van de huidige president Donald Trump. ‘Bij de eerste ontmoeting met Epstein gaf ze (Maxwell, red.) mij de opdracht mijn kleren uit te trekken en hem orale seks te geven’. Daarna reisde ze met hem de halve wereld rond en had ze gedwongen seks met onder anderen de Britse prins Andrew en prominente Amerikaanse politici. Buckingham Palace en de politici ontkennen dat ten stelligste. De voorkeur van Epstein voor jonge meisjes blijkt onder meer uit een bericht van een van zijn medewerkers. Het ging daarin om een meisje op wie Epstein zijn oog had laten vallen: ‘Ze vraagt zich af of ze om half drie langs kan komen. Ze moet nu nog op school blijven’. Een studente, Johanna Sjoberg, vertelde dat ze Epstein ‘seksuele massages’ moest geven. Als ze hem niet tot een orgasme wist te brengen, werd ze ‘gestraft’. Volgens Sjoberg wilde Epstein drie orgasmes per dag. ‘Het was biologisch, zoals eten’. Een bericht van een andere medewerker lijkt dat verhaal te bevestigen: ‘Ik heb een meisje voor vanavond. Bevestiging van (meisjesnaam) om vier uur ’s middags. Wie staat er ’s ochtends op het programma? Ik geloof dat (meisjesnaam) wil werken’.

Clinton

Trump deelde via Twitter een suggestief bericht van artiest Terrence Williams, die de dood van Epstein in verband bracht met Clinton. Epstein ‘had informatie over Bill Clinton en nu is hij dood’, aldus Williams, die een aanhanger van Trump zou zijn. De president deelde ook het bericht van een twitteraar die schreef dat Clinton ‘privé-uitstapjes maakte naar Jeffrey Epsteins ‘pedofieleneiland’.

Een woordvoerder van Clinton noemde de suggesties en opmerkingen ‘belachelijk en natuurlijk onjuist – en Donald Trump weet dat’. Clinton en Trump lieten, gevraagd naar hun banden met Epstein, de afgelopen tijd weten dat ze al jaren geen contact meer hadden met hem.

Het vermoeden dat Epstein de hand boven het hoofd werd gehouden door invloedrijke personen, bestond al geruime tijd onder de Amerikaanse bevolking. Epstein was al eens veroordeeld wegens seksueel misbruik, maar kwam er toen van af met een lichte gevangenisstraf. Ditmaal hing hem een celstraf van maximaal 45 jaar boven het hoofd. Hij werd onder meer verdacht van de handel in minderjarigen. Epstein zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De New Yorkse hoofdaanklager Geoffrey Berman zei dat het strafrechtelijk onderzoek doorgaat. Dat strekt zich ook uit tot personen die met Epstein samenwerkten. Volgens Berman verdienen de slachtoffers – ‘dappere jonge vrouwen’ – het om in de rechtszaal gehoord te worden. Sommige slachtoffers bereiden zelf een civiele procedure voor. Ze willen een financiële genoegdoening vanwege het leed dat Epstein hen heeft berokkend. Het vermogen van Epstein wordt geschat op ten minste een miljard dollar.

Politieke gevolgen

De dood van Epstein krijgt mogelijk ook politieke gevolgen. ‘Er moeten koppen rollen’, stelde de Republikein Ben Sasse, voorzitter van een juridische commissie binnen de Senaat. ‘Het ministerie van Justitie had dit nooit mogen laten gebeuren. Epsteins dood ontneemt niet alleen zijn slachtoffers de mogelijkheid van een confrontatie voor de rechter, maar maakt het ook moeilijker om zijn netwerk te ontrafelen’.

De gevangenis waar Epstein zijn laatste weken doorbracht, staat bekend als een van de strengst beveiligde van de VS. Het Metropolitan Correctional Center in Manhattan herbergde bazen van drugskartels – onder wie El Chapo – en terroristen. Een voormalige gevangenisdirecteur, Cameron Lindsay, zei dat ‘het systeem op schokkende wijze gefaald heeft’.