Dood van beroemde Oekraïense piloot ‘Juice’ overschaduwt een weekeinde met raketaanvallen

Een Oekraïense soldaat schiet met een RPG-9 op Russische doelen aan de frontlinie nabij Donetsk, 19 augustus 2023. Beeld AP

De piloot was een beroemdheid, ook buiten Oekraïne. Hij was nadrukkelijk betrokken bij de Oekraïense lobby voor F-16-straaljagers: vanwege zijn uitstekende Engels reisde hij mee naar Washington, waar hij sprak met politici. Ook sprak hij in talloze televisie-interviews over dit onderwerp.

Tientallen F-16’s zijn inmiddels toegezegd, onder meer door Denemarken en Nederland. De Verenigde Staten zijn bovendien bereid F-16-trainingen te geven aan Oekraïense piloten. Die zullen naar verwachting zo’n vijf maanden vergen, waarna de eerste F-16’s worden geleverd. President Volodymyr Zelensky memoreerde de dood van de beroemdste gevechtsvlieger van Oekraïne en noemde hem ‘een van de mensen die onze staat enorm hebben geholpen’.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Tot de komst van de straaljagers wordt de oorlog vooral gevoerd met drones, raketten en militairen op de grond. Russische artillerie raakte zaterdag een café in Koepjansk. Daar vielen twee doden bij. Britse inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland zijn aanvallen op Koepjansk zal verhevigen, om Oekraïense troepen weg te lokken van andere delen van de frontlijn, zoals Zaporizja en Bachmoet.

Terreinwinst Zaporizja

Bij Bachmoet, in het oosten, waar al maanden zwaar wordt gevochten, leiden de Oekraïense inspanningen nauwelijks tot terreinwinst. In Zaporizja, in het zuiden, werd zaterdag wel anderhalve kilometer terreinwinst gemeld: niet veel, maar volgens de denktank Institute for the Study of War (ISW) mogelijk van groot tactisch belang. ‘Oekraïense en Russische bronnen’ melden dat Oekraïense soldaten hun vlag hebben gehesen in het dorp Robotyne, aldus ISW.

De belangrijkste Oekraïense bron is een commandant ter plaatse, met de oorlogsnaam ‘Skala’. Hij meldt dat zijn mannen de hoofdwegen, die door de Russen zijn ondermijnd, zijn overgestoken en daarmee een belangrijke hindernis hebben genomen. Ook ISW meldt op basis van ‘Oekraïense en Amerikaanse bronnen’ dat deze zwaar versterkte Russische verdedigingslinie ‘de grootste uitdaging’ vormt. Daarna kan de opmars makkelijker worden.

Duivelstanden

Dat zegt ook commandant Skala: ‘We komen nu in de buurt van de linies waar we meer vaart kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat we vanaf hier sneller zullen gaan.’ Volgens ISW komt de tweede verdedigingslinie, bestaande uit tankgrachten en ‘duivelstanden’ (piramidevormige betonblokken) nu ‘rechtstreeks binnen bereik van Oekraïens geschut’. Die linie ‘kan zwakker zijn dan de voorafgaande Russische verdedigingswerken’. Al te optimistisch durft de denktank echter niet te zijn: zelfs minder zware verdedigingswerken ‘vormen een stevige uitdaging’.