Dood vader en zoontje bij nieuwjaarsbrand voedt discussie over vuurwerkverbod

Een vader en zijn zoontje zijn in Arnhem in de nieuwjaarsnacht omgekomen bij een flatbrand. Twee jongens (12 en 13) zijn gearresteerd. Waarschijnlijk ontstond de brand door vuurwerk, zegt de politie. Voer voor de discussie over een mogelijk verbod.

Voor het zwartgeblakerde portiek van de flat Gelderseplein 241 staan verkruimelde fietswrakken naast elkaar. Hoe dichter bij de deur, hoe minder er van de rijwielen over is. Het moet daar, in het halletje onder de flat, in de nieuwjaarsnacht ongekend heet zijn geweest. Een flatbewoner vertelt dat in het trappenhuis tot op de vierde verdieping lampen zijn gesmolten.

In die hitte en rook zat een gezin gevangen in de lift. Het gezin was op weg terug naar huis, nadat het samen met familie in de flat had afgeteld naar Nieuwjaar. Waarschijnlijk viel als gevolg van de brand de stroom uit en bleef de lift op de begane grond staan terwijl aan de andere kant van de deur een giftig en heet vuur oplaaide. Toen de toegesnelde brandweer het gezin enige tijd later kon ontzetten, is tevergeefs geprobeerd de 39-jarige vader en het 4-jarige zoontje te reanimeren. De moeder (36) en het dochtertje (8) liggen in het ziekenhuis. Hun toestand is niet kritiek.

Bankstel

De politie en burgemeester Ahmed Marcouch, die in de nacht van Oud en Nieuw vrijwel direct na het uitbreken van de brand aanwezig was, houden het erop dat het vuur ‘waarschijnlijk’ is veroorzaakt door vuurwerk. Bij de flat, waar aangeslagen buurtbewoners woensdagmiddag rond de rood-witte afzetlinten in groepjes bijeenkomen, doen ze niet aan slagen om de arm. Er stond een afgedankt bankstel in de hal, dat is in de fik gevlogen nadat jongens er vuurwerk afstaken, zo weten ze hier. Niet voor niets heeft de politie zojuist twee jongens van 12 en 13 jaar gearresteerd. Een van hen is, over een geïmproviseerde trap, door rechercheurs naar de politiewagen begeleid.

‘Ik heb het allemaal vanaf de balustrade gezien’, zegt een buurman. Meer wil hij er niet over zeggen. ‘Ik heb mijn verhaal gedaan bij de politie.’

Directeur Eric Angenent van woningcorporatie Vivare bevestigt de lezing van het vuurwerk en de bank. ‘Ik ben binnen geweest, en heb de hulpdiensten gesproken.’

Ongelukken

Zo speelt het lot rond Oud en Nieuw ook dit jaar weer donker spel. Waar ergens iemand de oudejaarsloterij wint, verliezen anderen het leven. Door domme ongelukken als gevolg van vuur, soms voorzien van lont en soms niet.

Angenent: ‘Dit is een drama voor die hele familie. Maar natuurlijk ook voor die zeer jonge jongens die nu worden verdacht van brandstichting met de dood tot gevolg. En ook voor hun families’

Op 1 januari is te zien hoe het vuur heeft huisgehouden op de begane grond. Volgens een flatbewoner zijn in het trappenhuis tot op de vierde verdieping lampen gesmolten. Beeld Marcel van den Bergh

Traumatisch was de nacht zeker ook voor veel andere bewoners van de flat. Ze vertellen hoe de wijk, die vlak naast de Nederrijn ligt, in de nieuwjaarsnacht in een dikke mist was gehuld. Toen de brandweer met loeiende sirenes arriveerden, werd er omgeroepen dat iedereen de flat zo snel mogelijk moest verlaten. Het trappenhuis waar de brand woedde, was de enige vluchtweg.

‘We zaten als ratten in de val’, zegt de buurman van de eerste verdieping. ‘Sommigen riepen zelfs: naar het dak. Alsof je daar veilig bent.’

Vluchten

Volgens corporatiedirecteur Angenent was de situatie feitelijk minder gevaarlijk. ‘Het gebouw voldoet aan alle brandvoorschriften, omdat je altijd een heel eind weg kunt vluchten van een brand. Wanneer het trappenhuis niet meer veilig is, kan de brandweer met een ladderwagen de galerijen ontruimen.’

Daarom zijn andere flatbewoners volgens Angenent ook niet in gevaar geweest. ‘De brandweer heeft iedereen bezocht, wie wilde kon weg. Maar de meesten besloten gewoon thuis te blijven.’ De discussie of er iets moet veranderen aan de gebouwen ‘kun je natuurlijk voeren’, zegt Angenent. Maar dan wil hij toch ook nog wel een ander punt opwerpen: ‘Dat vuurwerk, dat moet toch maar eens afgelopen zijn.’

En zo denkt ook een groepje buurtbewoners bij het afzetlint erover. ‘Als je dan weer hoort dat de vuurwerkverkopers 77 miljoen hebben omgezet’, zegt een man in een scootmobiel. ‘Het is gewoon niet leuk meer.’

Vuurwerk uit Duitsland

‘En dat is dan alleen nog maar het legale vuurwerk’, zegt een man in hardlooptenue. Hij woont een paar kilometer verderop maar groeide op in Arnhem Zuid. ‘Bij de grensovergang naar Kleef stond de hele week een file, van iedereen die in Duitsland goedkoop zwaar vuurwerk ging kopen.’

Hulpverleners zijn op woensdag 1 januari aan het werk op de plaats van de fatale flatbrand in Arnhem. Beeld Marcel van den Bergh

Iets verderop klinkt alweer het doffe geknal van de laatste pijlen waaraan de vuurwerkenthousiasten in de buurt enkele uren eerder nog niet waren toegekomen.

De buurtbewoners voorspellen dat burgemeester Marcouch nu ongetwijfeld zal pleiten voor een vuurwerkverbod. Vorig jaar zei hij in De Gelderlander dat zo’n verbod voor Arnhem niet zinvol zou zijn, meer kwaad zou doen dan goed. ‘Ik klop het af, maar in vergelijking met andere steden is in Arnhem de zaak nog te overzien’, zei hij toen.

Op Nieuwjaarsdag, als Marcouch op het punt staat af te reizen naar een bijeenkomst met buurtbewoners, wil de burgemeester zich op het gemeentehuis niet over de vuurwerkdiscussie uitlaten. ‘Het is goed dat die discussie gevoerd wordt, maar de prioriteit is nu dat we aandacht hebben voor de slachtoffers. En dat het politieonderzoek eerst volledig wordt afgerond.’