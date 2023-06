Dood drie Israëlische soldaten en Egyptische grenswacht in Negev-woestijn leidt tot tegenstrijdige verhalen

Een voertuig van het Israëlische leger vlak bij de militaire basis Mount Harif, in de zuidelijke Negev-woestijn, waar veel drugsmokkel plaatsvindt. Beeld AFP

Volgens het Israëlische leger werden zaterdagochtend een mannelijke en vrouwelijke Israëlische militair dood gevonden bij hun legerpost. Daarna zou er een schietpartij hebben plaatsgevonden. Daarbij kwamen een Egyptische grenswacht en een derde Israëlische soldaat om het leven. Een vierde Israëlische militair raakte lichtgewond.

De gebeurtenis zou verband houden met drugssmokkel, meldt een woordvoerder van het Israëlische leger. Enkele uren daarvoor hadden de Israëliërs een partij drugs ter waarde van zo’n 400 duizend euro in beslag genomen, nadat iemand met een ladder had geprobeerd de grens over te steken. Onduidelijk is of de smokkelaar dezelfde persoon was als de gedode Egyptische grenswacht; dat wilde Israël zaterdag in elk geval niet hardop zeggen.

‘Vuurgevecht na achtervolging’

Zowel het Israëlische als het Egyptische leger stelt dat de gedode Egyptenaar werkzaam was voor de Egyptische veiligheidsdiensten. Volgens het Egyptische leger was de grenswacht op Israëlisch gebied doorgedrongen nadat hij een achtervolging op drugssmokkelaars had ingezet. Bij het daaropvolgende vuurgevecht zouden de Israëlische soldaten en hijzelf zijn gedood, zegt het Egyptische leger in een verklaring.

De Israëlische en Egyptische autoriteiten doen in samenspraak onderzoek naar het voorval, meldt het Israëlische leger. In de Negev-woestijn vindt vaker drugssmokkel plaats.

240 kilometer lang hekwerk

Tussen 2004 en 2012 was het zuidelijke grensgebied in de woestijn de Negev makkelijk over te steken. Daarna bouwde Israël een 240 kilometer lang hekwerk om Afrikaanse vluchtelingen buiten de deur te houden. Ook moest het verhinderen dat IS-strijders, actief in de Egyptische Sinaï-woestijn, naar Israël konden oprukken.

Egypte en Israël vochten tot in de late jaren zeventig meerdere gewapende conflicten uit. Bij de vredesbesprekingen in 1979 was Egypte het eerste land in de Arabische wereld dat Israël erkende.