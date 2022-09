Donny M. bekent ontvoering, misbruik en doden 9-jarige Gino. ‘Wat ik heb gedaan, is afschuwelijk’

Stille tocht voor vermoorde Gino in Kerkrade, die eindigt bij het speeltuintje waar Gino voor het laatst met zijn stepje is gezien. Een moeder houdt haar kinderen vast. Beeld Marcel van den Bergh/VK

De rechtszitting in Maastricht is nog maar net begonnen, of het wordt de moeder van Gino al te veel. De vrouw, getooid in een shirt met de foto van haar overleden zoon, staat huilend op. Ze begint te gillen, te tieren. Ze maakt de verdachte uit voor ‘monster’ en ‘vuile rat’.

De rechtbankvoorzitter begrijpt haar emoties, maar maant haar tot kalmte. Dat lijkt even te helpen. Totdat de officier van justitie de tenlastelegging voorleest en beschrijft hoe Gino vermoedelijk om het leven is gekomen (‘door smoren met een kussen of verwurgen of verdrinken of verdovende middelen te geven’). Dan krijgt ze het opnieuw te kwaad. ‘Hier is de moordenaar van mijn zoontje’, schreeuwt ze.

Op verzoek van de rechtbank wordt Gino’s moeder door de parketpolitie de zaal uitgeleid. ‘De emoties zitten heel hoog’, merkt de rechtbankvoorzitter na een korte schorsing op. ‘Ze is niet te bedaren en volgt de zitting nu in een aparte kamer met videoverbinding.’

Daarmee zijn de emoties zeker niet weg uit de rechtszaal, met de nabestaanden van Gino op een rij direct achter de jonge verdachte, die al eerder is veroordeeld voor een zedendelict. De zus van Gino beeft van de stress. Want ook al is dit nog maar een voorbereidende zitting, de nabestaanden krijgen allerlei vreselijke details te horen over de laatste uren van Gino.

Meegelokt vanaf voetbalveldje

Donny M. (22) heeft het jongetje op 1 juni aan het begin van de avond meegelokt vanaf een voetbalveldje in Kerkrade en hem in zijn auto ontvoerd naar zijn huis in Geleen, waar hij om half 8 ’s avonds aankwam. Daar heeft hij de jongen xtc en kamagra (een soort viagra) gegeven, seksueel misbruikt en om het leven gebracht. Uit onderzoek blijkt dat M. op internet naar informatie over ‘verstikken met een kussen’ heeft gezocht. Na de moord heeft hij het lichaam van Gino in vuilniszakken gewikkeld en onder een afdak bij een afgebrand huis in de buurt gedumpt.

M. heeft alle feiten bekend, zowel over wat hij Gino heeft aangedaan als over het bezit, verspreiden en zelfs vervaardigen van kinderporno. Want de verdachte blijkt bijna vier jaar geleden ook ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige jongen terwijl deze lag te slapen. Daarvan heeft M. een filmpje gemaakt. De jongen, inmiddels meerderjarig, is opgespoord en heeft aangifte gedaan.

Om zijn proceshouding te peilen, begint de rechtbankvoorzitter met een reeks vragen. ‘Klopt het dat u Gino van het leven hebt beroofd?’ M.: ‘Dat klopt.’ Voorzitter: ‘Klopt het ook dat u hem wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd?’ M.: ‘Dat klopt.’ Voorzitter: ‘En klopt het ook dat u hem seksueel hebt misbruikt?’ M.: ‘Dat klopt.’

De voorzitter vervolgt: ‘Klopt het dat u hem middelen hebt gegeven, medicijnen en drugs, meer specifiek mdma en viagra, zo noem ik het maar even?’ M.: ‘Ja, dat klopt.’ Voorzitter: ‘En klopt het ook dat u het dode lichaam van Gino uiteindelijk hebt weggemaakt en verborgen?’ M.: ‘Dat klopt.’ Voorzitter: ‘En klopt het ook dat u kinderporno in bezit heeft gehad en verspreid?’ M.: Dat klopt.’ Voorzitter: ‘Klopt het dat u ontucht hebt gepleegd met iemand terwijl die sliep en heeft u daarvan een filmpje gemaakt?’ M.: ‘Dat klopt.’

Rechtbankvoorzitter: ‘Wilt u daarover verder nog iets zeggen?’ M.: ‘Wat er is gebeurd en wat ik heb gedaan, is afschuwelijk. Dat had nooit mogen gebeuren.’

Onderzoek Pieter Baan Centrum

De geestestoestand van M. wordt vanaf medio oktober door deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) onderzocht. Bij de mishandeling van twee jongetjes in 2017, van wie er één ook seksueel werd misbruikt, is M. vanwege een persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Datzelfde gebeurde bij een veroordeling in 2015 voor het gooien van een tegel vanaf een viaduct. Deskundigen constateerden een autismespectrumstoornis, hechtingsstoornis, aandachtsproblematiek en ADHD. Niettemin zagen ze een ‘matig’ recidive-risico.

M. heeft een getroebleerde jeugd gekend. Van jongs af aan kreeg hij hulp en zorg van verschillende instellingen. Hij is omschreven als zeer kwetsbaar en zwakbegaafd. Onlangs werd bekend dat Toezicht Sociaal Domein, een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, gaat onderzoeken wat er misging bij de zorg, begeleiding en ondersteuning van M.

Tijdens de zitting vraagt het Openbaar Ministerie om uitstel van het PBC-onderzoek. Want bij sectie op het lichaam van Gino zijn ook letselsporen gevonden die wijzen op verdrinking of bijna-verdrinking. Dat zou erop kunnen wijzen dat M. het slachtoffer met zijn hoofd onder water heeft geduwd. Dat heeft hij ook al eens gedaan met een hond, aldus de officier van justitie, omdat hij ‘kickte op het leed’ van anderen en dieren. Het OM wil daarom graag wachten de definitieve rapportage van de patholoog.

Maar de rechtbank wijst dat verzoek af. Die vindt het belangrijker dat het PBC-onderzoek zo snel mogelijk begint, ook omdat M. daaraan mee lijkt te willen werken. De verdachte heeft zelf verklaard dat hij de jongen enkele glazen water heeft gegeven en onder de douche heeft gezet.

De volgende zitting is 5 december. Als M. door de parketpolitie naar de uitgang wordt afgevoerd, roept de zus van Gino geëmotioneerd: ‘Ooit zal ik je hebben, jongen, ook al duurt het twintig jaar.’