Donderdag meer duidelijk over hervatten prikcampagne AstraZeneca

Donderdag komt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bijeen. ‘Het streven’ is om dan tot een eenduidige conclusie te komen over de veiligheid van het vaccin. Beeld AFP

Maar al eerder is er een persconferentie van het EMA. Dinsdagmiddag 14 uur geeft het geneesmiddelenbureau een ‘update over het AstraZeneca-vaccin’. Onduidelijk is vooralsnog wat het EMA daar bekend zal gaan maken.

Steeds meer Europese landen zijn gestopt met het toedienen van het middel van AstraZeneca, omdat er gevallen zijn opgedoken van mensen die een zeldzame, maar ernstige aandoening ontwikkelden na het krijgen van het vaccin.

Het gaat om een combinatie van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. Dit weekend meldden Denemarken en Noorwegen zes gevallen, gisteren schreef ook het Duitse Paul Ehrlig Institut ‘een opvallende toename’ te zien van dit specifieke ziektebeeld.

Zweden en Letland voegden zich vandaag bij de landen die uit voorzorg zijn gestopt, gisteren deden dat onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Cyprus. België en Polen gaan wel door met prikken.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep maandag op niet in paniek te raken vanwege de ophef over mogelijke bijwerkingen van het AstraZenecavaccin. De organisatie adviseerde landen om voorlopig door te gaan ‘zodat we levens kunnen redden en ernstige ziektes door het virus kunnen tegengaan’.

Extra onderzoek

De komende dagen zal het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC extra onderzoek doen naar de ziektegevallen. Zo zullen de meldingen zorgvuldig beoordeeld worden. Een land kan extra informatie opvragen bij de zorgverleners van de patiënten als informatie ontbreekt in het Europese bewakingssysteem, overleggen met experts op het gebied van bloedstoornissen, bekijken of de toename zorgelijk is in vergelijking met hoe vaak de aandoening normaal gesproken voorkomt, en ook de ingediende data van de farmaceut worden bekeken.

Het PRAC komt vandaag al bij elkaar om de eerste bevindingen te delen, donderdag is er dan vervolgoverleg. ‘De hoop is dat er dan een uitspraak komt’, zegt de woordvoerder van het CBG. ‘Dat is nu de planning, maar we weten het niet zeker. Het kost tijd al die cases goed uit te zoeken. Er kunnen nog steeds meldingen binnenkomen.’

Bovendien bestaat het PRAC, net als het EMA zelf, uit 27 lidstaten, die allemaal hun eigen inbreng hebben. Voor een gezamenlijk besluit moet daar eerst consensus over zijn.

In Nederland nog niet

In Nederland is de zeldzame combinatie van trombose en trombocytopenie nog niet geconstateerd, zegt Agnes Kant, directeur van bijwerkingeninstituut Lareb. ‘Elke ochtend kijken we wat voor meldingen binnen zijn gekomen. De ernstige filteren we eruit, en gaan we achterheen. Nu letten we natuurlijk extra op of we dingen zien die op trombose of een laag aantal bloedplaatjes lijken.’

Bij trombose vraagt Lareb na of er ook sprake is van verlaagde bloedplaatjes, en andersom. Maar een combinatie hiervan is ook na 300 duizend prikken met AstraZeneca hier, tot nu toe, nog niet voortgekomen. ‘Gisteren hebben we alle meldingen van trombose nog een keer extra nageplozen’, zegt Kant, ‘Dat waren er enkele tientallen. Maar we hebben niets opvallends gevonden.’