Donald Trump moet Hillary Clinton bijna miljoen dollar schadevergoeding betalen

Donald Trump (links) en Hillary Clinton tijdens een debat gedurende de verkiezingscampagne in 2016. Beeld REUTERS

Dat heeft een federale rechter in Florida donderdag bepaald vanwege ongefundeerde beschuldigingen dat Clinton en haar team in 2016 probeerden de presidentsverkiezingen te manipuleren. Vorig jaar had de rechter de aanklacht van Trump al afgewezen.

In zijn motivatie schrijft rechter John Middlebrooks dat de zware sanctie gerechtvaardigd is, omdat Trump en zijn advocaten stelselmatig de rechtbanken misbruiken voor politieke spelletjes. ‘Deze zaak had nooit mogen voorkomen. De tekortkomingen als juridische klacht waren van meet af aan evident. Een verstandige advocaat zou hem niet hebben ingediend’, aldus Middlebrooks. Door dit toch te doen, hebben Trump en zijn advocaat, Alina Habba, bijgedragen aan de ondermijning van de rechtsstaat.

De zaak draaide om het onderzoek dat de FBI in 2016 uitvoerde naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. In zijn aanklacht beschuldigde Trump Clinton en haar team ervan hem zwart te maken en zo de verkiezingen te manipuleren. Trump en Clinton namen het in 2016 als presidentskandidaten tegen elkaar op.