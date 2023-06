Donald Trump: ‘Ik ben aangeklaagd in “nepzaak” geheime documenten’

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump op een verkiezingsbijeenkomst in april in Manchester (New Hampshire). Beeld AFP

‘De corrupte regering-Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik aangeklaagd ben, vermoedelijk in de nepzaak over de documenten’, zo meldt Trump. De voormalige president zegt dat hij dinsdag voor een federale rechtbank in Miami moet verschijnen.

De aanklacht bevat volgens Amerikaanse media tenminste zeven punten. Het gaat om onder meer obstructie, samenzwering en valse verklaringen.

Op 8 augustus vorig jaar deden agenten van de FBI huiszoeking in de woning van Donald Trump in het Mar-a-Lago-resort in Palm Beach (Florida). Ze zochten daarbij naar geheime documenten die de voormalig president zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis.

In de Amerikaanse wet staat dat alle memo’s, aantekeningen, e-mails en andere geschreven communicatie van de president bewaard moeten blijven in de overheidsarchieven.

In februari vorig jaar haalde de Amerikaanse archiefdienst al 15 dozen uit Mar-a-Lago met documenten die daar niet thuishoorden. In de dozen zat ook geheime informatie over de nationale veiligheid, waarschuwden archivarissen justitie. Trump vertraagde maandenlang het teruggeven van de dozen en werkte pas mee toen het ministerie van Justitie met actie dreigde. De latere inval in de woning van Trump vond plaats omdat het vermoeden bestond dat de oud-president niet alle geheime documenten had teruggegeven.

Zaak seksueel misbruik

Onlangs verloor Trump een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo’n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll. Een strafzaak tegen Trump rond betalingen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels gaat op 25 maart 2024 van start.