Donald Trump hoort klacht aan en pleit ‘niet schuldig’

Trump bij aankomst op het Ronald Reagan Washington National Airport. Beeld AP

Buiten de rechtszaal had zich inmiddels een kleine menigte verzameld, die vooral bestond uit aanhangers van Trump die hun steun kwamen betuigen.

Trumps advocaat John Lauro introduceerde de verdachte als ‘president Trump’. Daarna roept de rechter Trump zelf naar voren en vraagt zijn naam. ‘Ja, edelachtbare, Donald J. Trump, John.’ De rechter vraagt zijn leeftijd, en hij antwoordt 77. En op de vraag of hij vandaag onder de invloed is van verdovende middelen zegt hij ‘nee’. Waarna Donald Trump kan worden beëdigd, en de rechter de 45 pagina’s tellende aanklacht samenvat.

Zoals verwacht pleitte Trump zelf ‘niet schuldig’ op alle vier de aanklachten die tegen hem zijn ingebracht. Hij wordt onder meer aangeklaagd omdat hij op 6 januari 2021 de resultaten van de presidentsverkiezingen, die hij had verloren van Joe Biden, had willen veranderen. Ook wordt hij aangeklaagd omdat hij willens en wetens leugens had verspreid over het verloop van het tellen van de stemmen. Ook wordt hij schuldig bevonden aan aansporing van zijn aanhangers om het parlement te bestormen. In theorie kan Trump worden veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf.

Zoals werd verwacht, eiste de rechter tegen Trump geen losgeld. Ook legde hij hem geen reisbeperkingen op, om Trumps verkiezingscampagne voor 2024 niet te verstoren. Eveneens in de lijn der verwachting lag dat Trumps advocaten aandrongen op een verplaatsing van de rechtszaak: in het overwegend Democratisch stemmende Washington zou Trump volgens hen geen eerlijk proces kunnen verwachten. John Lauro, een van zijn advocaten, had tegen CBS als alternatief het conservatieve West Virginia gesuggereerd.

Campagne

Trump vertrok donderdagmiddag naar Washington in een strijdlustige stemming. Hij had de aanklacht eerder al afgedaan als een politieke ‘heksenjacht’ en haalde donderdag via sociale media opnieuw uit naar zijn tegenspelers, die volgens hem de rechtbank gebruiken als een wapen tegen hem, omdat ze bang voor hem zijn. ‘Democraten willen geen campagne tegen mij voeren’, stelde Trump, ‘anders zouden ze hun toevlucht niet nemen tot deze ongekende manipulatie van het rechtssysteem.’

De gang naar de rechtbank is voor Trump inmiddels al bijna een gewoonte geworden. Drie keer heeft hij zich nu al moeten melden bij een rechtbank. De eerste keer om zich te verantwoorden voor het zwijggeld dat hij aan een pornoster had betaald, de tweede keer – nog maar elf dagen geleden in Miami – vanwege het achterhouden van zeer vertrouwelijke documenten. Donderdag was het de derde keer: ditmaal in Washington, in het gerechtsgebouw aan de voet van Capitol Hill waar zijn aanhangers op 6 januari 2021 het parlement bestormden.

Trump vertrok twee uur van tevoren van zijn eigen Trump National Golf Club in Bedminster New Jersey. Met zijn privévliegtuig, Trump Force One, vloog hij naar Washington waar hij zich om 16.00 uur (22.00 uur Nederlandse tijd) moest melden bij het E. Prettyman Courthouse. Daar moest hij zijn naam, leeftijd en adres, en zijn vingerafdrukken geven. Een foto was, net als in Miami, niet nodig.

In en om het gerechtsgebouw wemelde het woensdag en donderdag van de veiligheidsagenten. Volgens The New York Times was er nog nooit zoveel beveiliging bij een federaal gerechtshof aanwezig geweest. Hoewel het voor de komst van Trump volkomen rustig was geweest, waren de autoriteiten alert op groepjes of individuen die uit waren op geweld.

De zaak tegen Trump zal worden geleid door rechter Tanya Chutkan. Zij heeft eerder al deelnemers aan de bestorming van 6 januari berecht. Daarbij heeft zij zes verdachten tot zwaardere straffen veroordeeld dan de eis van de officier van justitie. Ook deelde ze de zwaarste straf uit tot nu toe. Ze veroordeelde Robert Palmer tot 63 maanden gevangenisstraf voor het leegspuiten van een brandblusser op politieagenten.

Wanneer de feitelijke rechtszaak begint is niet bekend. Het federale gerechtshof in Washington wordt bedolven onder meer dan duizend rechtszaken die te maken hebben met ‘6 Januari’, de agenda’s van de rechters zijn overvol, en het is de vraag of rechter ingaat op het verzoek van de officier van justitie om voor Trump een uitzondering te maken en hem een ‘speedy trial’ te geven. Trumps advocaten hopen op het tegenovergestelde: John Lauro opperde dat de rechtszaak wat hem betreft nog ‘jaren’ zou kunnen duren, wat volgens hem ‘eerlijker’ zou zijn.