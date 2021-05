Donald Trump blijft fulmineren in eigen kring, maar de vraag is of hij dat voortaan weer via Facebook kan doen

Een foto van Donald Trump wordt geprojecteerd boven een lichtkrant met de waarde van een aandeel Facebook bij de beursintroductie van het bedrijf in 2012. Beeld AFP

Het sociale netwerk deed Trump in de ban omdat hij zou hebben aangezet tot geweld met zijn klachten over de ‘gestolen verkiezingen’ en zijn opmerkingen over de ‘patriotten’ die aan de bestorming van het Capitool op 6 januari meededen. De onafhankelijke Oversight Board moet nu beslissen of die maatregel terecht is.

Facebook heeft de kwestie zelf aan de raad voorgelegd om helderheid te krijgen over hoe het moet omgaan met controversiële uitlatingen van politici. Facebookbaas Mark Zuckerberg worstelde al jaren met Trumps uitbarstingen die vaak over het randje gingen. Aanvankelijk liet Facebook die toe met als argument Trumps positie als politicus en de nieuwswaardigheid van zijn uitlatingen. Maar de video waarin Trump de bestormers van het Capitool prees – ‘Wij houden van jullie, jullie zijn heel speciaal’ – was de druppel die de emmer deed overlopen.

Na Facebook deden ook Twitter en YouTube Trump in de ban, uit vrees dat hij in zijn laatste weken in het Witte Huis zijn achterban nog verder zou opstoken met getier over de ‘verkiezingsfraude’.

Onafhankelijke raad

Als de toezichtraad, die weliswaar door Facebook in het leven is geroepen maar die verder volstrekt onafhankelijk opereert, beslist dat Facebook fout zat, krijgt Trump zijn account terug. Geeft de Oversight Board Facebook gelijk, dan is de voormalige president zijn voornaamste roeptoeter definitief kwijt. Beroep aantekenen is niet mogelijk.

Sinds Trumps verwijdering van Facebook en Twitter is het een stuk rustiger geworden rondom de voormalige president, maar vanuit zijn golfparadijs Mar-a-Lago slingert Trump nog steeds berichten de wereld in waarin hij zijn frustratie uitleeft over de verkiezingszege van Joe Biden.

‘De Frauduleuze Presidentsverkiezingen van 2020 zullen vanaf deze dag bekendstaan als de Grote Leugen’, liet Trump afgelopen maandag nog weten in een mail van zijn politieke actiecomité Save America, niet toevallig ook het motto van de pro-Trump demonstratie die uitliep op de bestorming van het Capitool.

Trump gebruikt zijn Save America-mails – soms twee of drie per dag – om zijn opvolger Biden aan te vallen, maar zijn woede richt zich toch vooral op partijgenoten die hem niet trouw genoeg zijn. Al wekenlang fulmineert hij tegen Liz Cheney, de nummer drie van de Republikeinen, die het waagde voor zijn afzetting als president te stemmen.

In andere mails prijst hij de Republikeinen in Arizona, die een omstreden hertelling van stemmen van vorig jaar november hebben weten af te dwingen. ‘Het resultaat zal heel interessant zijn voor de VS en de hele Wereld!’.

Nieuw platform

Save America is vooral een vehikel waarmee hij wil laten zien dat hij nog steeds de baas is in de Republikeinse partij. Zo prees hij gouverneur Ron DeSantis, die steeds vaker wordt genoemd als mogelijke Republikeinse presidentskandidaat in 2024, aan met het vileine compliment dat hij die wel ziet zitten als vicepresident onder hem.

Trump lanceerde dinsdag een eigen platform, From the Desk of Donald J. Trump, dat hem in staat moet stellen met zijn achterban te communiceren. Eerder hadden zijn medewerkers al aangekondigd dat Trump ‘alles op zijn kop zou zetten’ met zijn eigen sociale netwerk, maar vooralsnog is het nieuwe platform niet veel meer dan een verzameling van de mails en video's die hij de afgelopen tijd heeft verspreid.

Hoe dan ook klinkt Trumps stem buiten de Republikeinse partij steeds zwakker sinds zijn verbanning van Facebook en Twitter. Het hangt nu af van de twintig leden van de Oversight Board of Trump zich in ieder geval kan herenigen met zijn tientallen miljoenen volgers op Facebook.