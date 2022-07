Domweg gelukkig in de schaduw van de Scheveningse Pier

Een opa uit Deventer geniet met zijn kleindochter van het mooie strandweer bij de Pier van Scheveningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terwijl haar vriend Zapata het zand glad stampt, rolt Patricia de Pauw (51) alvast haar handdoek uit op het strand van Scheveningen. In de schaduw van de Scheveningse Pier, maar wel precies op de grens, zodat manlief naast haar in de zon kan liggen. Zo zoeken ze altijd, ook als ze bijvoorbeeld een terrasje pakken, die combinatie van schaduw en zon.

‘Omdat ik sproeten heb, wil ik m’n huid zo veel mogelijk beschermen’, legt Patricia uit. ‘Ik ben mijn parasol vergeten, maar gelukkig biedt de Pier uitkomst.’ Zapata kan beter tegen de zon, zegt hij zelf. ‘Ik heb niet zo veel tijd en ik kleur gemakkelijk. Als ik hier een paar uur lig, denkt straks iedereen dat ik twee weken ben weggeweest.’

Patricia en Zapata zijn deze bloedhete maandag zeker niet de enige strandgangers die zich onder of half onder de Scheveningse Pier hebben genesteld met hun tentjes, koelboxen en zitkleden. Tussen de tientallen fel rood, geel, groen en blauw geschilderde pijlers is een hele nederzetting ontstaan onder de langgerekte promenade van het strand naar de zee. Uit de verte bezien heeft het wat weg van een groep verschoppelingen die schuilen onder een brug, maar dan met uitzicht op zee en een vrolijk draaiend reuzenrad.

Zoals elke mooie dag is het strand van Scheveningen een etalage van in de zon bakkende lijven. Maar met tropische temperaturen van 30 tot 35 graden is het daar eigenlijk te heet voor, geven sommige badgasten toe. Het Nationale Hitteplan om kwetsbaren te waarschuwen is van kracht. Voor dinsdag, wanneer het kwik de 40 graden Celsius kan naderen, heeft het KNMI code oranje afgekondigd.

Zonkracht

De meegebrachte parasolletjes bieden zulke dagen onvoldoende bescherming. Tegen deze zonkracht is nauwelijks op te smeren, is te zien op het Scheveningse strand, waar veel ruggen en benen in de loop van de dag een tintje roder kleuren. Niet gek ook dat op zulke dagen veel strandgangers dankbaar gebruik maken van de langgerekte schaduwstrook die de Scheveningse Pier biedt.

Neem de rossige Wiechert Beijeman (65) uit Deventer die met een zonnehoed op tegen een rode pijler aan zit. Hij gunt zijn kleindochter Haidi (6) een dagje strand, maar moest er niet aan denken om in de zon te zitten. ‘Thuis had ik al bedacht: dan gaan we naar Scheveningen, dan kunnen we onder de Pier zitten.’

Ingrid Geboers (58) uit Tilburg noemt nog een ander voordeel van deze plek: ‘De kinderen weten je altijd terug te vinden.’ Al iets na achten in de ochtend heeft zij zich er met haar familie geïnstalleerd met een campingtafel, stoelen en twee grote koelboxen. Zo doen ze het al jaren. En zij ziet het alleen maar drukker worden op deze schaduwplek.

Het bewustzijn groeit dat te veel zon niet gezond is. Daarbij kent Nederland steeds meer tropische dagen. ‘Zonder klimaatverandering zouden dit soort temperaturen zeer uitzonderlijk zijn geweest in Nederland’, zegt KNMI-klimaatwetenschapper Karin van der Wiel. ‘Op dit moment komt een temperatuur van 35 graden in De Bilt, zoals dinsdag waarschijnlijk het geval is, gemiddeld eens per vijf jaar voor.’

Een Hindoestaans-Nederlandse familie geniet van het mooie strandweer bij de Pier van Scheveningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wortels

Onder de Pier zitten opvallend veel strandgangers met wortels in warme landen waar men al gewend is de schaduw op te zoeken: onder wie een echtpaar van Indiase afkomst, een grote Duitse familie met Filipijnse roots en Nederlanders met een Marokkaanse of Surinaamse achtergrond.

De zussen Reshmi (29) en Jshakti (24) Sital uit Leidschendam hebben zich met aanhang en kinderen al tegen negen uur ’s ochtends genesteld op de scheidslijn van schaduw en zon onder de pier. ‘We dachten: met deze hitte komen we vroeg,en dan taaien we rond het middaguur af’, zegt Reshmi. ‘Maar zo half in de schaduw is het goed te doen. Het is ook beter voor de kinderen om niet de hele tijd in de volle zon te zitten.’

Jaliyah (2) drinkt ondertussen grote slokken uit het flesje water dat ze krijgt van moeder Jshakti. Daarna hobbelt ze weer met een van de oudere kinderen richting zee. De zussen zien het tevreden aan. ‘Dat is het voordeel van met een grote groep gaan, dat de grote kinderen de kleintjes op sleeptouw nemen.’

Aan Linda (39) uit Doetinchem is de schaduw niet besteed. In een laag uitgesneden zwarte jurk ligt ze languit in het ondiepe water in de felle zon. Haar bovenrug, armen en onderbenen kleuren alarmerend rood, maar zorgen over eventuele schade aan haar huid maakt ze zich niet: ‘Ik was gisteren al verbrand op het strand van Katwijk’, zegt ze. ‘Het maakt allemaal niet meer uit.’