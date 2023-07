Dompteur Jos Uyterlinde (1936-2023) sprak de taal van de dieren, en was nooit bang

Jos Uyterlinde

Of Jos Uyterlinde de beste dompteur van Nederland was, dat durft zijn zoon Norbert niet te zeggen. De meest veelzijdige, dat wel. Hij werkte onder meer met leeuwen, tijgers, olifanten, kamelen, lama’s, bizons, gieren, ratten en varkens. Of zoals hij zelf zei: ‘Alles waar benen onder zitten, kan ik dresseren.’ Alleen met wasberen had hij gek genoeg moeite, weet vriend en collega Dick Vrieling. ‘Op de één of andere manier had hij daarvoor geen affectie.’

Uyterlinde werkte over de hele wereld, bij circussen als Boltini, Renz en Aladdin. Eind jaren zestig bood SeaWorld Florida hem een vijfjarig contract aan als orkatrainer, maar hij weigerde beleefd, bevreesd als hij was om het vrije leven van een circusartiest te missen.

En dat terwijl hij niet eens uit een circusfamilie kwam. Uyterlinde werd geboren in Rotterdam en groeide op in Wassenaar, als zoon van een rijke bouwondernemer. In hun royale tuin bouwde hij al vroeg een marmottendorp, later werd hij hij dressuurruiter en uit nieuwsgierigheid meldde hij zich aan bij de dompteurschool in Valkenburg, bovenop de Cauberg, waar hij al snel naam maakte met een act met vier ijsberen, drie kraagberen en twee grizzlyberen.

Breeduit lachend stopte hij zijn hoofd in de bek van een leeuw of liet ogenschijnlijk nonchalant een stel ratten onder een poes – twee natuurlijke vijanden – doorlopen. Maar daar was maanden training aan vooraf gegaan. Zijn zoon hoort het soms nog galmen in zijn hoofd: ‘Brrrááááf’.

Belonen, geduldig zijn, vertrouwen geven, daar draaide zijn vak om. En: altijd het koppie erbij houden. Eén keer niet opletten, de mimiek op het gezicht van een leeuw verkeerd inschatten, en hij was de klos. ‘Misschien dat hij daarom een kort lontje kon hebben’, zegt zijn zoon. ‘Hij moest die spanning ergens kwijt. Er was soms weinig nodig om hem te laten ontploffen.’

Pijnlijke incidenten bleven hem bespaard. Hij sprak de taal van de dieren, zo leek het, en was nooit bang. ‘Ja, bang dat zijn vrouw hem zou verlaten’, zegt zijn zoon. ‘Dat was zijn grootste angst. Hij zei altijd: zij is de enige die ik niet kan dresseren.’

Uyterlinde was een grootheid in de tijd dat er nog nauwelijks discussie was over het werken met dieren ter vermaak van mensen. Pas in 2014, toen hij al lang en breed met pensioen was, kwam er een verbod. Onterecht, zei hij in de podcast Door het Oog van de Leeuw. ‘Ik kan de dieren niks leren met hardheid en gemenigheid. Daar gaat een dier toch niet van werken, die kruipt voor je weg!’ Tegelijk besefte hij dat er een maatschappelijke beweging op gang was gekomen, die niet meer te stoppen was – ook al werd de discussie in zijn ogen gevoerd door ‘natuurfreaks uit de stad’.

Met zijn zoon bezocht hij de laatste jaren nog regelmatig voorstellingen, maar dan wel steeds vaker over de grens, waar wilde dieren nog wel waren toegestaan. Achter de schermen sprak hij dan met de kleinkinderen van zijn oud-collega’s en liet hij vol trots zijn fotoboekje met hoogtepunten uit zijn carrière zien.

De laatste jaren werden die bezoekjes minder regelmatig. Hij begon vergeetachtiger te worden en werd afhankelijker van zijn zoon, die 25 meter verderop in een woonwagen op een overwinteringsterrein voor circusartiesten in Helmond woonde.

6 juni overleed Uyterlinde, 87 jaar oud, na een mooi, avontuurlijk leven. De laatste jaren met hond Moos, als enige beest nog om hem heen, en zonder vrouw, want zijn grootste angst was uitgekomen. Norbert: ‘In de piste was hij een en al bravoure. Maar in de liefde miste hij dat beetje zelfvertrouwen.’