Domper voor Nederlandse equipe: Olympische Spelen uitgesteld tot 2021

De Olympische Spelen van Tokio zijn een jaar uitgesteld. De Japanse premier Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach besloten dinsdag gezamenlijk het evenement naar 2021 te verschuiven.

Het besluit volgt op een storm van kritiek op Japan en het IOC. Steeds meer landen stelden de afgelopen week dat de Spelen niet kunnen doorgaan vanwege de coronacrisis. Amerika schaarde zich vannacht bij de groeiende groep die uit eigen beweging besloot niet deel te nemen aan de Spelen in juli en augustus. Japan en het IOC zeiden eerder deze week nog dat ze vier weken zouden uittrekken om tot een besluit te komen.

Het is de eerste keer dat de Olympische Spelen niet doorgaan op de voorgenomen datum. Het evenement werd eerder afgelast in 1916, 1940 en 1944.

Het was volgens deskundigen van belang dat het IOC en Japan gezamenlijk besloten tot uitstel. Anders zou een van de partijen financiële schade kunnen claimen bij de ander. Volgens premier Abe waren hij en Bach het ‘honderd procent’ eens over uitstel.

Het verplaatsen van de Spelen naar 2021 is complex. Zwemmen en atletiek, twee belangrijke olympische sporten, hebben volgend jaar hun eigen wereldkampioenschappen, een belangrijke inkomstenbron. Die kunnen mogelijk niet doorgaan.

Ook moet in Tokio en omstreken opnieuw onderdak worden geregeld voor de elfduizend atleten en tienduizenden vrijwilligers. Na de Spelen zouden particulieren de appartementen in het olympische dorp betrekken.

Domper voor Nederland

Het uitstel is een domper voor de Nederlandse equipe. Alles wees erop dat de ploeg in Tokio succesvol zou zijn. Databureau Gracenote voorspelde in januari nog zestien gouden medailles voor Nederland. Met name in de wielerdisciplines leken veel zeges mogelijk. De Spelen van Sydney (2000) waren tot nu toe de succesvolste met twaalf gouden plakken.

De beslissing tot uitstel en geen afstel werd genomen na een telefonische vergadering met Bach en Abe de voorzitter van het organisatiecomité, Yoshiro Mori, de olympische minister van Japan, Seiko Hashimoto, en de IOC-kopstukken John Coates, Christophe de Kepper en Christophe Dubi.

De stemming in de vergadering was volgens een persmededeling van het IOC ‘vriendelijk en constructief’. Bach en Abe benadrukten hun gedeelde zorg over de coronacrisis en de invloed ervan op de voorbereiding van de internationale atleten. Het IOC en de Japanse regering lieten zich bij hun besluit leiden door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Daarop werd besloten de Spelen van 2020 te verschuiven naar een moment in de eerste acht maanden van 2021. De precieze datum is nog niet bepaald. Beide leiders zeiden dat de Spelen van volgend jaar zullen dienen als lichtend baken van hoop in barre tijden. Daarom werd ook besloten om de olympische vlam, die vorige week in Japan arriveerde, in het Aziatische land te houden.

Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van Tokio 2020, verklaarde op een persconferentie dat hij niet kon bevestigen dat de Spelen in 2021 op dezelfde schaal georganiseerd gaan worden. ‘Ik weet niet wat er gaat gebeuren, misschien maken we de omvang van de Spelen iets kleiner. Daarover gaan we in gesprek.’

Warmste weken

Mori werd volgens The New York Times gevraagd of van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de geplande dagen voor de Spelen (eind juli, begin augustus) te wijzigen, met als doel de warmste weken van de zomer te vermijden. ‘Als we de hitte van de midzomer kunnen vermijden, dan ben ik natuurlijk meer dan gelukkig’, zei Mori.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF, had het uitstel de voorbije twee weken zien aankomen. Het kon in zijn ogen niet anders, omdat veiligheid en gezondheid van de olympiërs in het geding waren. Hendriks voorziet een maand van brainstorm over hoe en wanneer de 21-editie van de Olympische Spelen van 2020 zal plaats vinden.

‘Een klein voorbeeld: het olympisch dorp is volgend jaar eigendom van particulieren en niet beschikbaar. Daarmee vervalt ook de olympische eetzaal. Sporters moeten ondergebracht worden in hotels. Daar moeten zestigduizend maaltijden per dag naar toe. Specifiek voedsel voor topsporters. Daar moet een antwoord op worden bedacht.’

NOCNSF is proactief aan het meedenken met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Lausanne. Hendriks zegt dat het IOC vroegtijdig met een ‘corona taskforce’ het probleem van het zich wereldwijd verspreidende virus in kaart heeft gebracht. ‘Ze waren er vroeg bij.’ Het IOC had evenwel tijd nodig om alle praktische problemen van uitstel in kaart te brengen.

Contracten verlengen

In eigen land is het NOC bezig van het vierjarenplan 2017-2020 een vijfjarenplan te maken. Hendriks: ‘Contracten van coaches lopen af na de normale olympische periode, in 2020 dus. Maar die moeten worden verlengd. Sporters dienen hun stipendium te houden in de aanloop van de verdaagde Spelen. Daarover hebben we in Den Haag vorige week zekerheid gekregen. Deze weken zullen we nog veel kwesties moeten oplossen.’

‘We hebben een jaar in de plus gekregen’, was de reactie van algemeen directeur Gerard Dielessen. Er kan een nieuwe, goed overdachte aanloop naar de Spelen van 2021 worden gemaakt. De NOC-directeur voorziet lastige onderhandelingen met sponsors die getroffen worden door de coronacrisis en een jaar extra dienen aan te blijven om in Tokio de Nederlandse ploeg te kunnen ondersteunen.

Maar bovenal is Dielessen namens zijn NOCNSF blij dat de Spelen zijn uitgesteld. ‘Ik maakte me best wel zorgen dat het tot afstel zou komen.’