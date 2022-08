Domino’s blijft niet overeind naast pizzabakkers van eigen bodem en vertrekt uit Italië

Een pizza van Domino’s. Beeld Reuters

De rood-blauwe blokjes in het logo van Domino’s duiken sinds de jaren negentig op aan gevels in menig straatbeeld. Overal ter wereld attenderen ze op de aanwezigheid van de bekende pizzabakker die inmiddels meer dan 18.800 vestigingen uitbaat in zeker negentig landen. Opgericht in 1961 in de Amerikaanse staat Michigan, zette Domino’s in 2014 haar zinnen op ultiem pizzaland Italië. ‘Daar is veel pizza, maar niet veel bezorgde pizza’, verklaarde Domino’s ceo Patrick Doyle destijds waar het bedrijf nog ruimte zag op de Italiaanse markt: voor een gestructureerde nationale bezorgdienst.

En ja, Doyle dacht ook dat Italianen op het Amerikaanse beleg, waaronder de welbekende ananas, zaten te wachten. Voor de Italiaanse plannen sloot de keten een franchiseovereenkomst met ePizza. Het doel: 880 zaken openen en tegen 2030 zo’n 2 procent van de Italiaanse pizzamarkt in handen hebben.

Dat bleek te ambitieus. Na de opening van een filiaal in Milaan in 2015 dook het rood-blauwe logo maar mondjesmaat op in steden in Noord- en Midden-Italië. In Rome begon men er pas in 2020 aan. Uiteindelijk wist het bedrijf 29 restaurants te openen.

Geen gouden tijd

Corona bleek een gouden tijd voor bezorgdiensten. Zo niet voor de Italiaanse tak van Domino’s. Lokale restauranthouders begonnen samen te werken met bestaande bezorgdiensten als Deliveroo en Just East Takeaway of stapten zelf op de scooter. Daarmee had de Italiaan ook de optie om lokale pizza’s in huis te halen op het moment dat naar een restaurant gaan verboden was. ‘De concurrentie nam aanzienlijk toe’, erkent ePizza in een rapport, ‘zowel van ketens als mama & papa-restaurants die ook eten bezorgen.’

Domino’s moest intussen de bezorgdienst op poten zetten en de Italiaanse bevolking warm maken voor Amerikaanse pizza’s. Daar slaagde het niet goed genoeg in. Om de ambities te verwezenlijken, stak Domino’s zich fors in de schulden. In 2020 bedroegen die 10,6 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag van ePizza. Al snel zat het bedrijf zonder geld en liep achter met zijn financiële verplichtingen. Vandaar dat het sinds eind april via de rechter bescherming ontving tegen schuldeisers. Die verliep op 1 juli.

De pizzaketen vertrekt met stille trom. Persbureau Bloomberg belde alle dertien restaurants die officieel nog open zijn, maar kreeg nergens gehoor. Op 29 juli verdween de optie om via de Italiaanse website van Domino’s pizza’s te bestellen.