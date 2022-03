Dominic Raab bij Strafhof Den Haag: tijd om ogen te sluiten voor oorlogsmisdaden Poetin ‘is allang voorbij’

Britse minister van Justitie Dominic Raab verlaat Downing Street. Beeld Getty Images

‘Absoluut’, zegt de Britse minister van Justitie Dominic Raab op de vraag of president Poetin desnoods ook persoonlijk verantwoordelijk moet worden gehouden voor eventuele oorlogsmisdaden in Oekraïne. ‘Om het even wie oorlogsmisdaden of andere volkenrechtelijke misdaden pleegt – en natuurlijk de politieke leiding en de verantwoordelijke commandanten – zal ter verantwoording worden geroepen. We hopen dat dat een afschrikkend effect zal hebben op de commandanten én op de leiding.’

Op 2 maart startte openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof Karim Khan een strafrechtelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. De Britse regering zal het onderzoek materieel en financieel steunen, zegt Raab, die maandag met Khan heeft gesproken en nu spreekt met Reuters en de Volkskrant. Het is voor hem gesneden koek: voordat hij de politiek in ging, werkte hij van 2003 tot 2006 als Brits diplomaat in Den Haag, belast met het Strafhof.

‘We hebben gezien dat het werkt. Radovan Karadzic, de slager van de Balkan, zit nu in de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk. Charles Taylor (de oud-president van Liberia, red.) ook. En we moeten hetzelfde strategische uithoudingsvermogen tonen inzake Oekraïne. Iedereen moet begrijpen: deze misdaden kunnen niet onder het tapijt worden geveegd. Hoelang het ook duurt: zij die verantwoordelijk zijn voor de ergste misdaden zullen ter verantwoording worden geroepen.’

De klare taal komt een jaar nadat de vorige aanklager van het Strafhof een voorlopig onderzoek naar eventuele Britse oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Irak beëindigde.

Maakt u zich zorgen dat het kan lijken op ‘vervolging te huur’: u steunt het hof bij onderzoeken die u wel ziet zitten, maar niet als het gaat om Irak of Afghanistan?

‘Ik denk dat er regels gelden om elke indruk van partijdigheid te vermijden. Het Strafhof is totaal onafhankelijk en wat betreft het budget is er een lange geschiedenis van het accepteren van vrijwillige bijdragen. Het is duidelijk dat het strafhof extra hulp nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taken in Oekraïne. Ik denk dat veel andere landen daarbij ook te hulp zullen schieten.

‘Op dit moment is de internationale reactie op Oekraïne gericht op drie dingen: het bevriezen van tegoeden om Poetins oorlogsmachine te stoppen, Oekraïne helpen zichzelf te verdedigen en humanitaire hulp. Ik denk dat er een vierde aan moet worden toegevoegd: verantwoording afleggen. Daarvoor hebben we het Strafhof in Den Haag. We hebben de technische expertise en de know how – en we kunnen helpen met extra financiering.’

U hoopt dat het afschrikkend werkt?

‘Het gaat erom welke boodschappen die commandanten in het veld nu krijgen. Sommige daarvan zijn erg jong. Er is duidelijk het gevoel dat ze haperden in de eerste fase van de oorlog. En er zullen moeders thuis in Rusland zich afvragen hoe het met hun zonen gaat. Ze werden niet als peacekeepers met rozen besprenkeld bij binnenkomst. En wij willen heel duidelijk maken: als ze illegale bevelen uitvoeren kunnen ze in de cel eindigen.’

Als dat ook geldt voor Poetin, verkleint dat dan niet de kans op een diplomatieke oplossing voor het conflict?

‘Ik denk dat we dat moment al ruim voorbij zijn. Er was de kans voor zelfbeheersing, de kans om een stap terug te zetten van het ravijn. Maar als je kijkt naar wat er nu gebeurt – en het blijkt dat daar oorlogsmisdaden zijn gepleegd, de ergste internationale misdaden, dan moet er verantwoording over worden afgelegd. Het idee dat je dat in de 21ste eeuw nog onder het tapijt kunt vegen, klopt niet. Die gedachte verdween met Milosevic, Charles Taylor en Karadzic.

‘Voorafgaand aan de oprichting van het Strafhof hebben we al deze discussies gehad met onze Europese vrienden en andere landen. We begrepen de gevolgen. Maar er is een historisch besluit genomen om een permanent tribunaal op te richten om deze grootschalige schendingen van het volkenrecht te stoppen.’

Bij het Joegoslavië-Tribunaal hielp het concept van een ‘joint criminal enterprise’ om Milosevic veroordeeld te krijgen. Is het gebruik van dit soort juridische concepten in dit geval mogelijk? Want dan kijk je naar mensen hoger in de bevelslijn.

‘Dat concept is nu onderdeel van de jurisprudentie van het internationaal strafrecht. Of en hoe zoiets gebruikt kan worden, moet het Strafhof zelf beslissen. Maar ‘commandoverantwoordelijkheid’ (de aansprakelijkheid van meerderen voor misdrijven die gepleegd worden op een lager niveau in de bevelslijn, red.) is nu een heel helder beginsel van het internationaal strafrecht. Het Strafhof, het Joegoslavië-Tribunaal, het Rwanda-Tribunaal, en andere tribunalen hebben dat heel duidelijk gemaakt.’