Dominic Cummings vernietigend over ‘natte vingerwerk’ bij coronabeleid van de regering-Johnson

Voormalig topadviseur Dominic Cummings komt aan bij het Lagerhuis, waar hij zal worden gehoord over het coronabeleid van de Britse regering. Beeld AFP

Zo zou de premier hebben voorgesteld zich voor de televisiecamera’s te laten injecteren met het coronavirus om aan te tonen dat het niet gevaarlijker was dan de varkensgriep.

Er was lang uitgekeken naar het Lagerhuisoptreden van de eind vorig jaar ontslagen Cummings. Precies een jaar geleden zat de beleidsgoeroe in de rozentuin van 10 Downing Street om de natie uit te leggen waarom hij de lockdownregels had overtreden. Dit keer, gekleed in hetzelfde witte overhemd, profileerde hij zich als fervent aanhanger van snelle, ‘Aziatische’ en streng gehandhaafde lockdowns. Maar in de eerste drie maanden van vorig jaar was hij naar eigen zeggen een roepende in de woestijn van Downing Street.

Nog goed herinnerde Cummings, die alles nauwkeurig heeft gedocumenteerd, zich de taferelen op donderdag 12 maart 2020. De ernst van covid-19 was duidelijk aan het worden en hij wilde het hebben over quarantaines en lockdowns. Op Downing Street speelden andere zaken. Het verzoek van Donald Trump bijvoorbeeld om mee te doen aan bombardementen in het Midden-Oosten. Ondertussen was het persteam druk om Johnsons verloofde te kalmeren, die in alle staten zou zijn geweest vanwege een Times-artikel over Dilyn, het hondje van Boris en haar.

Waterpokkenfeestjes

‘Een surrealistische chaos’, zo omschreef Cummings het. Volgens hem was het beleid toen nog om te streven naar groepsimmuniteit. De kabinetssecretaris had het dan ook over ‘waterpokkenfeestjes’, met als doel om het virus te verspreiden. Toen het besef begon te dagen dat er weleens tien- of zelfs honderdduizenden mensen aan corona konden overlijden, brak er paniek uit. Cummings vergeleek het met de scène uit de Hollywoodfilm Independence Day waarin Jeff Goldblum constateert dat de ruimtewezens gearriveerd zijn en er geen plan is.

Hij liet niets heel van minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Er waren, zo vertelde Cummings, wel vijftien of twintig redenen te bedenken om deze bewindsman te ontslaan. De trage handelwijze van zijn departement, bijvoorbeeld bij de aankoop van beschermingsmiddelen, kwam volgens hem neer op strafbare nalatigheid. Johnson kwam er niet veel beter vanaf. ‘Hij staat op, leest de kranten, zegt: ‘Zo, wat gaan we vandaag eens doen?’ – hier stak Cummings, zijn oude baas imiterend, een natte vinger in de lucht – ‘We gaan er maar eens tegenaan.’

Cummings zei dat er ‘iets heel erg mis’ is met een politiek systeem dat de burger geen andere keuze laat dan die tussen Boris Johnson en Jeremy Corbyn. Tijdens het verhoor kwam hij terug op zijn stokpaardje: de vorming van een soort technocratie waarin beslissingen worden genomen door kundige mensen en waarbij beleid niet wordt gemaakt op basis van de vraag hoe iets valt bij de media. Als voorbeeld van hoe het wel moet wees hij op het vaccinatiebeleid, waarbij hij een groep deskundigen alle vrijheid gaf, zelfs om zo nodig de regels te negeren.

Politieke teflonlaag

Zijn getuigenis, die een dag duurde, is wat Cummings betreft de opmaat tot een openbaar onderzoek naar het Britse coronabeleid, al ziet hij er niets om om dat over te laten aan een ‘onafhankelijke rechter’, de traditionele werkwijze. Volgens zijn critici is Cummings uit op de val van Johnson, die hij zou willen laten opvolgen door zijn goede vriend Michael Gove. De premier, die een geplande persconferentie woensdag afzegde, hoopt dat zijn politieke teflonlaag ook tegen deze aanval bestand is.

Of zoals het satirische blad Private Eye opmerkte, met een verwijzing naar Cummings’ imago als een intellectuele maar sociaal onhandige man, dat Johnson ‘nerd immunity’ heeft.