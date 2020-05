Dominic Cummings, topadviseur Boris Johnson, heeft geen spijt van doorbreken lockdown

Dominic Cummings tijdens zijn persconferentie in de rozentuin van 10 Downing Street. Beeld AFP

In de tuin van 10 Downing Street stelde hij dat de gezondheid van zijn zoon het belangrijkste was. Volgens Cummings boden de lockdownregels daar ruimte voor. Hij hoopt dat de mediastorm na deze nadere verklaring gaat liggen.

De onvoorwaardelijke steun die Johnson zondagavond had uitgesproken voor zijn speciale adviseur bleek niet genoeg te zijn. Om die reden besloot de 48-jarige Cummings zelf naar voren te treden. Het is in de geschiedenis van de Britse politiek niet eerder voorgekomen dat een adviseur, iemand die normaal gesproken op de achtergrond acteert, de pers op deze wijze te woord staat. Voor veel Britten was het de eerste keer dat ze hem hoorden spreken.

Zichtbaar nerveus nam Cummings plaats achter een tafel in de achtertuin van de ambtswoning, een half uur te laat. Gekleed in een witte blouse met opgerolde mouwen legde de even eigenzinnige als machtige adviseur uit wat er gebeurd was. Cummings vertelde dat hij, op de dag dat Boris Johnson openbaarde Covid-19 te hebben, hoorde dat zijn vrouw Mary Wakefield thuis ziek was geworden, reden dat hij Downing Street rennend verliet.

Omdat hij als naaste medewerker van de premier vreesde ook zelf besmet te zijn geraakt, sprak hij later die dag met zijn vrouw over een scenario dat ze allebei zo ziek zouden worden dat ze in het ziekenhuis zouden belanden. Wat moest er dan gebeuren met hun vier jaar oude zoontje? Ze wilden geen vrienden opzadelen met de noodzorg en bovendien voelden ze zich niet veilig in Londen vanwege intimidatie aan het adres, letterlijk, van Cummings.

Besloten werd de vier uur lange reis naar Durham te maken, waar ze terecht konden in de grote boerderij van hun ouders. Zijn zus en nichtjes zouden daar voor zijn zoon kunnen zorgen als dat nodig was. Cummings werd inderdaad ziek. Dat gold ook voor zijn zoon, die zelfs een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Desgevraagd beweerde Cummings dat hij had gehandeld op basis van zijn beoordelingsvermogen, niet op basis van ‘het vasthouden aan de regels.’

Gehoorzaam

Veel Britten voelen zich voor schut gezet, omdat zij het eindeloos herhaalde, door Cummings mede opgestelde devies ‘Stay Home’ letterlijk hebben opgevolgd. In geen land is de lockdown zo gehoorzaam nageleefd als op het eiland, zonder dat er een soort van politiestaat is ontstaan, zoals in België en Frankrijk. De vrees is dat Cummings’ handelen een vertrouwensbreuk veroorzaakt tussen de autoriteiten en de eilandbevolking.

Het bleef overigens niet bij een verblijf in de familieboerderij. Aan het einde van het twee weken durende verblijf in het noordoosten was Cummings met zijn gezin gesignaleerd nabij het plaatsje Castle Barnard, een half uur rijden van Durham. Cummings legde uit dat het ging om een testrit, om te kijken of hij in staat was de lange reis naar Londen te maken. Zijn aanwezigheid was immers vereist in Downing Street, zeker omdat Johnson herstellende was van zijn ziekenhuisbezoek.

Op de terugweg verliet het gezin de auto, zodat de kleine kon plassen. Tevens keken ze even rond om de benen te strekken. Ze werden daar gezien door een scheikundeleraar die de krant informeerde over Cummings’ aanwezigheid. Bericht dat hij na terugkeer in Londen nog een keer naar Durham was gereisd deed hij af als nepnieuws. Tevens beweerde hij geen echt contact te hebben gehad met zijn bejaarde ouders.

Journalisten kregen uitgebreid de kans om vragen te stellen, maar Cummings kopte en stamelde ze een voor een weg. Het optreden viel goed bij de Conservatieve Partij. ‘Een volledig, eerlijk en duidelijk verhaal van Cummings’, liet de vooraanstaande afgevaardigde Mark Spencer weten, ‘hij trad op als een vader en bleef binnen de regels.’ De politieke oppositie blijft erbij dat Cummings moet vertrekken. Grote vraag is of de bevolking genoegen neemt met zijn uitleg.