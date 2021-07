Dominantie van Apple, Google en Microsoft nog lang niet voorbij: techgiganten verdubbelen in waarde

Bezoekers van een Apple Store in Shanghai. Amerikaanse techbedrijven deden het beter dan hun Chinese branchegenoten. Beeld Getty Images

De nieuwe kwartaalcijfers onderstrepen de dominantie nog maar eens van de Amerikaanse techgiganten, waar ook Facebook en Amazon toe worden gerekend. De pandemie bleek daarbij geen belemmering. Integendeel: de verkoop van elektronica steeg alleen maar, mensen stapten massaal over op online winkelen en ook het thuiswerken versnelde de groei van veel digitale diensten.

Google, of beter gezegd Googles moederbedrijf Alphabet, maakte van april tot en met juni meer dan 18 miljard dollar winst. Het bedrijf had dat kwartaal een omzet van bijna 62 miljard dollar, ruim 20 miljard meer dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal. Adverteerders laten het geld weer rollen nu de pandemie in delen van de wereld op haar retour is – en Google is het grootste advertentiebedrijf ter wereld. Zo verdubbelde de omzet van YouTube-advertenties ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar 7 miljard dollar.

Enkele verlieslatende onderdelen gingen intussen juist beter draaien. Zo verloor de snelgroeiende clouddienstendivisie van Google een kleine 600 miljoen dollar, waar dit een kwartaal eerder nog bijna 1 miljard dollar was. Deze clouddiensten maken het mogelijk om apps op servers van Google te laten draaien of om data bij Google op te slaan. Zo hoeven de bedrijven die deze diensten afnemen minder in de eigen digitale infrastructuur te investeren. Google loopt op dit gebied nog achter op Microsoft en Amazon.

Google’s second quarter revenue:



2021: $61.9 billion

2020: $38.3 billion

2019: $38.9 billion

2018: $32.7 billion

2017: $26.0 billion

2016: $21.5 billion

2015: $17.7 billion

2014: $15.9 billion

2013: $13.1 billion

2012: $11.8 billion

2011: $9.0 billion

2010: $6.8 billion — Jon Erlichman (@JonErlichman) 27 juli 2021

Microsoft harkte, mede dankzij die clouddiensten, op zijn beurt meer dan 16 miljard dollar winst binnen, 47 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf stelt desondanks last te hebben van toeleveringsproblemen van grondstoffen en onderdelen als gevolg van de pandemie, waardoor de productie van zijn hardware, waaronder laptops, vertraging opliep.

Bij Apple steeg de omzet van iPhones snel; het gaat om een groei van tientallen procenten ten opzichte van vorig jaar. De iPhone 12, die afgelopen herfst werd uitgebracht en op het snellere netwerk 5G kan worden aangesloten, lijkt een van de populairste iPhones van de afgelopen jaren te worden. Ook de opbrengsten van apps die worden verkocht in Apples App Store blijven toenemen.

Apple maakte ruim 21 miljard dollar winst, twee keer zoveel als vorig jaar in dezelfde periode. Toch ziet het bedrijf de toekomst niet louter zonnig in: het tekort aan onderdelen als chips, dat bedrijven wereldwijd treft, dreigt ook de productie van Apple-elektronica te vertragen, voorziet topman Tim Cook. Dit kan de cijfers drukken, hoewel het bedrijf ook de komende periode groei voorziet.

De laatste jaren zijn zowel in de Europese Unie als in thuisland de VS twijfels gerezen over hoe gewenst de dominantie van deze techreuzen is. De Europese Commissie en de Amerikaanse concurrentiewaakhond hebben meerdere onderzoeken ingesteld naar machtsmisbruik. Zo kreeg Google in 2018 een boete van 4,3 miljard euro opgelegd door de Europese Commissie, omdat het zijn eigen internetbrowser en zoekmachine op oneerlijke wijze zou bevoordelen op telefoons met Googles besturingssysteem Android.

Ook in het Amerikaanse Congres, zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten, neemt de kritiek op de bedrijven toe. Een deel van de volksvertegenwoordigers meent zelfs dat bedrijven als Google, Facebook en Amazon zo machtig zijn geworden dat ze moeten worden opgeknipt.