‘Dokters hullen zich hier bij gebrek aan beschermende kleding in vuilniszakken’

Tot vorige week ondenkbaar: een lege Brooklyn Bridge Beeld Michael Persson

New York staat bekend als The City That Never Sleeps. Wat is daarvan over?

‘Vandaag heb ik bij daglicht een foto kunnen maken van een verlaten Brooklyn Bridge, dat is normaal ondenkbaar. Je ziet nog een klein beetje leven op straat, er wordt getrimd, mensen laten in het park hun hond uit, maar duidelijk veel minder dan vorige week. ‘s Avonds is het op straat echt uitgestorven. In de avonduren is New York normaal gesproken één groot theater, mensen gaan uit eten, naar toneelstukken, de bioscoop. Dat is allemaal stilgevallen.’

Hoe gaat het daar met social distancing?

‘Het advies is hier om thuis te blijven en alleen voor boodschappen, cruciaal werk en medische zaken naar buiten te gaan. En om ongeveer anderhalve meter afstand te houden, hier is dat dan 6 feet. Mensen houden zich daar over het algemeen keurig aan.

‘De laatste plek waar discussie over was, waren de basketbalveldjes, waarvan er zevenhonderd zijn in de stad en waar tot vorige week nog wedstrijdjes werden gespeeld. Basketbal is hier volkssport nummer één en er is vaak fysiek contact bij. Er waren een stuk of zeventig veldjes waar men ondanks herhaaldelijke waarschuwingen geen gehoor gaf aan die oproep tot afstand houden. Daar zijn de basketbalringen verwijderd. Op andere velden kun je nog wel spelen, maar dan alleen met je gezin. Dus ik speel weleens met mijn zoon of dochter, maar andere vriendjes kunnen dan niet meedoen.’

Het aantal besme ttingen groeit enorm hard in de stad. Kunnen de ziekenhuizen het nog aan?

‘Je hebt hier een groot verschil tussen de particuliere ziekenhuizen voor de rijke bovenklasse in Manhattan en de openbare ziekenhuizen in stadsdelen als Brooklyn en The Bronx. Die laatste kunnen de toeloop eigenlijk al niet meer aan. Daar is een tekort aan beademingsapparatuur, dokters en verpleegkundigen hullen zich bij gebrek aan beschermende kleding in vuilniszakken. Mondkapjes worden met zeep een beetje gewassen en hergebruikt.

‘De afgelopen dagen zagen we beelden van een openbaar ziekenhuis in Brooklyn waar op straat bodybags met een vorkheftruck in een koelwagen werden geladen. Dat geeft aan dat de gezondheidszorg hier totaal niet is berekend op deze crisis. Alles is hier ook enorm versnipperd, waardoor er geen enkele coördinatie is om bijvoorbeeld ziekenhuizen patiënten van elkaar te laten overnemen.’

Dit ziekenhuis herken ik. Brooklyn Hospital, hartje stad. Met een vorkheftruck. https://t.co/kZ9t8gOGQ3 — Michael Persson (@MickPersson) 30 maart 2020

Tot enkele weken geleden stond alles in het teken van de presidentsverkiezingen in november, ineens lijken die naar de achtergrond verdwenen. Hoe gaat deze crisis deze verkiezingen beïnvloeden?

‘Allereerst is er sowieso de praktische vraag of die verkiezingen wel kunnen doorgaan. In hoeverre is het straks verantwoord om mensen dicht op elkaar te laten staan in de rij voor het stembureau? Er zijn al mensen die oproepen om stemmen op afstand mogelijk te maken, per post of elektronisch, maar het is de vraag of dat veilig is. Verder zie je dat de Democratische uitdagers van Trump een enorm probleem hebben omdat alle campagneactiviteiten zijn gestaakt. Trump geeft nu een dagelijkse update van de coronacrisis. Dat is de enige schijnwerper die er nog is, daar maakt hij handig gebruik van.’

Je zou denken dat opgestapelde bodybags voor een openbaar ziekenhuis geen reclame zijn voor een zittende president. Wordt Trump niet afgestraft voor zijn bagatelliserende houding ten aanzien van corona?

‘Daar ziet het niet naar uit. Deze crisis speelt hem politiek in de kaart, volgens opiniepeilingen is de waardering voor hem de afgelopen weken juist gestegen. Dat hij het coronavirus tot twee weken geleden bagatelliseerde, is zijn achterban allang vergeten. Hij ontkent simpelweg dat hij bepaalde uitspraken heeft gedaan. De geschiedenis wordt gewoon uitgewist en dat kan ook, doordat een rechts georiënteerde zender als Fox News daarin volledig meegaat.

‘Trump zegt nu: als we niets hadden gedaan, waren er waarschijnlijk 2,2 miljoen doden gevallen, dankzij onze maatregelen worden het er tussen de 100- en 200 duizend. Hij is ook goed in het nemen van heel zichtbare maatregelen. Gisteren meerde er een enorm ziekenhuisschip aan in de haven van New York, met plek voor duizend patiënten. Dat is bij lange na niet genoeg, maar het zet wel een beeld neer van een president die van aanpakken weet.’