Doen VS aan psychologische oorlogvoering in Venezuela?

President Maduro vorig jaar juni tijdens een militaire parade in Valencia. Beeld EPA

Het bericht voedde direct de speculaties over waar Nicolás Maduro nu precies was. Want terwijl oppositieleider Juan Guaidó met een handjevol overgelopen militairen op straat verscheen en een coup ophanden leek, schitterde Maduro lang door afwezigheid. Alleen zijn ministers lieten van zich horen.

De bewering van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat Maduro wilde vluchten, leidde dinsdagavond direct tot grote consternatie in Venezuela. De boodschap aan de generaals die Maduro nog in het zadel houden, was overduidelijk: als de president het hazenpad kiest, waarom steunen jullie hem dan nog? In Irak zorgde de psychologische oorlogvoering van de VS ervoor dat complete legereenheden geen enkele tegenstand boden toen Irak werd binnengevallen.

Opvallend was ook dat Pompeo het nieuws bekendmaakte op CNN, de zender die in Venezuela live verslag deed van Guaidó’s actie. Bovendien was het moment cruciaal. Uren nadat Guaidó de legertop had opgeroepen Maduro in de steek te laten, volop aangemoedigd door het Witte Huis, was namelijk nog altijd geen enkele generaal of legereenheid naar hem overgelopen.

Tot grote frustratie van het Witte Huis en oppositieleider Juan Guaidó, blijft het leger nog massaal achter president Maduro staan. Beeld AP

‘Desinformatie’

Dit is al maanden de grote frustratie van de oppositie en de regering-Trump. Want de enige manier om van Maduro af te komen, zoveel is duidelijk, is door het leger los te weken van het regime. ‘Het is al een tijd geleden dat iemand Maduro heeft gezien’, beweerde Pompeo zonder blikken of blozen. ‘Hij had een vliegtuig klaarstaan op de startbaan, hij wilde in de ochtend vertrekken, maar de Russen zeiden dat hij moest blijven. Hij wilde naar Cuba gaan.’

Het ‘breaking news’ van Pompeo, die geen bewijzen overlegde voor zijn verhaal, werd direct overgenomen door andere media. De woorden van de minister zullen zeker zijn aangekomen bij de legertop. Het zal ze aan het denken hebben gezet. Maar voorlopig blijven de hoogste militaire leiders nog eensgezind het Maduro-regime steunen, zo werd woensdag opnieuw duidelijk.

Psychologische oorlogvoering of niet, Pompeo’s woorden leidden er wel toe dat Maduro en Rusland gedwongen waren om snel in actie te komen. ‘Desinformatie’, zo noemde Moskou de bewering van Pompeo. ‘Washington heeft zijn best gedaan om het Venezolaanse leger te demoraliseren en gebruikt nu nepnieuws als onderdeel van een informatieoorlog’, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Secretary of State Mike Pompeo: "It's been a long time since anyone has seen Maduro. He had an airplane on the tarmac. He was ready to leave this morning as we understand it and the Russians indicated he should stay." pic.twitter.com/Xrg7LqCX01 The Hill

‘Leugens’

Maduro verscheen zelfs op televisie om het land toe te spreken. ‘Alsjeblieft, meneer Pompeo, u bent niet serieus’, zei de president. Hij noemde de claims van de minister ‘dwaas, leugens en manipulatie’. Maduro heeft de VS er ook van beschuldigd achter de stroomstoringen te zitten die Venezuela de afgelopen maanden teisterden. Pompeo zelf wilde tegen CNN, dat inmiddels in Venezuela uit de lucht is gehaald, niet zeggen waar hij zijn informatie vandaan had. ‘Wij praten daar met veel, heel veel mensen’, aldus de minister.

Een van de ‘sleutelfiguren’ die Washington proberen los te weken, aldus Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton, is Defensie-minister Vladimir Padrino. Maar uitgerekend deze steunpilaar van het regime koos ervoor om dinsdag samen met Maduro op televisie te verschijnen. Padrino is de man die voor Maduro de krijgsmacht in het gareel moet zien te houden.

Omdat tijdens de maandenlange machtsstrijd met Guaidó geen enkele generaal in de verleiding kwam om tanks te laten oprukken naar het Miraflores-paleis om Maduro af te zetten, is de president buitengewoon tevreden over Padrino’s werk. De laatste couppoging in het land was meer dan een kwart eeuw geleden. De boodschap van het tweetal richting Washington was duidelijk: Guaidó mag dan roepen dat het leger achter hem staat, maar wij weten wel beter.