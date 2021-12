Dodental tornado’s in VS naar beneden bijgesteld, spoor van vernieling is 365 km lang

In Edwardsville in Illinois werd het dak van een Amazon-magazijn door een tornado weggeblazen. Beeld Getty Images

Gouverneur Andy Beshear zei zaterdag op een persconferentie dat het gaat om een van de zwaarste stormen die Kentucky ooit heeft meegemaakt. Het spoor van vernieling dat de tornado’s achter hebben gelaten is zo’n 365 kilometer lang. Beshear heeft de noodtoestand uitgeroepen in zijn staat en de Amerikaanse overheid om hulp gevraagd. President Joe Biden beloofde alle nodige federale hulp te verlenen die nodig is en heeft zijn condoleances overgebracht aan de gouverneurs van de getroffen staten.

In eerste instantie werd melding gemaakt van zeker zeventig doden in Kentucky, maar dat aantal is naar beneden bijgesteld nu blijkt dat veel vermiste medewerkers van een kaarsenfabriek zich hadden schuilgehouden in een stormkelder. ‘Eerst werd gevreesd voor maar liefst zeventig doden. Elke dode is er één teveel, maar we danken God dat het aantal nu veel, veel minder blijkt te zijn’, zo liet woordvoerder Bob Ferguson aan Reuters weten.

Op beelden op sociale media te zien hoe het stadje Mayfield in Kentucky door de storm is weggevaagd. Auto’s op parkeerplaatsen zijn bedolven onder het puin. Het officiële dodental na het instorten van de kaarsenfabriek, waar op dat moment 110 mensen aan het werk waren, staat nu op acht. Het dak kwam op de medewerkers terecht. Nog eens acht mensen worden nog vermist. ‘Het is heel moeilijk, heel zwaar, en we bidden voor hen en hun nabestaanden’, zei Beshear. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden, wordt klein geacht.

Looks like Mayfield, KY — got wiped of the map. Omg. I can’t comprehend this. https://t.co/IgvRQ64vWS — Jewel Shepard (@Jewelshepard) 11 december 2021

Ook andere delen van het midden van de Verenigde Staten zijn geraakt door de storm. In Edwardsville in Illinois is het dak van een magazijn van het e-commercebedrijf Amazon door een tornado weggeblazen, waarna een deel van het gebouw is ingestort. Zeker zes mensen zijn bij het ongeluk omgekomen, een onbekend aantal Amazon-werknemers is nog vermist. Zo’n honderd hulpverleningsvoertuigen zijn naar de locatie uitgerukt om het puin te doorzoeken, wat niet gemakkelijk is, omdat het nog steeds hard waait en het pand instabiel is.

Zorgen

Bij het magazijn stonden zaterdagmiddag collega’s en familieleden gespannen te wachten op nieuws van de autoriteiten. Sarah Bierman zei tegen persbureau Reuters zich ernstige zorgen te maken om haar man, die tijdens de storm werkzaam was voor Amazon. Ze had hem vrijdagavond nog gesproken. Hij zei dat hij even naar het magazijn reed om zijn bestelbusje af te leveren. ‘Sindsdien heb ik niets meer van gehoord’, aldus Bierman. ‘Daarom ben ik hiernaartoe gereden om te kijken wat er aan de hand was. Ik had geen idee dat het gebouw er zo slecht uit zou zien. Ik maak me erg veel zorgen.’

Amazon-oprichter Jeff Bezos liet zaterdag weten ‘diep bedroefd’ te zijn over de tragedie. Hij zei dat Amazon zich zal inzetten om de gemeenschap te ondersteunen. Onder werknemers klonk ondertussen veel kritiek op het bedrijf, onder meer vanwege de regel dat het niet is toegestaan een mobiele telefoon mee te nemen naar het werk. Amerikanen ontvangen daarop waarschuwingen over noodweer. Sinds het uitbreken van de pandemie is die regel op veel plekken geschrapt, maar op sommige plekken vervolgens weer ingevoerd. Een medewerker uit Indiana die anoniem wenste te blijven, zei zich niet meer veilig te voelen. ‘Als er noodweer is aangekondigd, wil ik graag zelf op basis van het nieuws een beslissing kunnen nemen over de veiligheid.’

Verzorgingstehuis

Volgens CNN is ook veel schade aangericht in het noordwesten van de staat Tennessee. Daar zijn zeker drie doden gevallen, twee in Lake County en een in Obion County. De plaats Samburg zou min of meer volledig verwoest zijn, zo liet een lokale politiechef weten. Veel mensen zitten daar nog vast.

In de staat Arkansas is iemand overleden nadat een tornado een verzorgingstehuis raakte in de plaats Monette. De overlevenden worden tijdelijk opgevangen en verzorgd in lokale schoolgebouwen en ziekenhuizen. ‘We zijn zeer gezegend dat niet meer mensen zijn overleden of gewond geraakt’, zei inwoner Marvin Day tegen persbureau Reuters. ‘Het had veel erger kunnen zijn.’