Dodental Sulawesi stijgt naar 832: ‘Slachtoffers van tsunami spoelen aan op strand’

Ravage na de tsunami en aardbevingen. Foto AFP

De aardbeving alleen al verwoestte een winkelcentrum, een hotel, een moskee, een ziekenhuis, duizenden woonhuizen en een vliegveld. Tientallen mensen vonden de dood onder het instortende puin. De beving, met een kracht van 7.4, alleen was al genoeg om een ramp genoemd te worden. De tsunami die daar overheen kwam heeft waarschijnlijk veel meer slachtoffers gemaakt dan de beving. De Indonesische televisie toont beelden van lichamen in plastic zakken, die aan de kant van de weg worden neergelegd voordat ze worden opgehaald.

Sutopo Purwo Nugroho is de man die de trieste cijfers moet doorgeven. Hij heeft een paar simpele verklaringen voor de enorme stijging. 'Onze zoekteams zijn vanochtend aan het werk gegaan en daardoor alleen al worden er meer slachtoffers gevonden. Intussen komt ook de communicatie weer op gang, en daarmee informatie over slachtoffers op plaatsen waar we nog niet kunnen komen. En tot slot beginnen de slachtoffers van de tsunami aan te spoelen op het strand.'

Inwoners zoeken tussen het puin naar hun eigendommen bij Palu. Foto AFP

Meteen na de aardbeving had de meteorologische dienst een tsunami-waarschuwing doen uitgaan. Duizenden mensen die in de buurt van het strand woonden vluchtten weg naar hoger gelegen plekken zoals de bovenverdieping van een parkeergarage, een brug of de bergen die de stad omringen. Gewaarschuwd werd voor een tsunami met een hoogte van tussen de 0.5 en 3 meter, maar nog geen uur later trok de meteorologische dienst die waarschuwing in.

Hogere tsunami

De tsunami kwam toch, en was geen 3 maar zelfs 5 meter hoog. Een muur van water spoelde alle eethuisjes en tal van huisjes in de buurt van het strand weg, met iedereen die zich daar ondanks de waarschuwing nog in bevond. Het water drong diep de stad Palu binnen, die tussen de bergen en de zee is ingeklemd. Toen de zee zich terugtrok waren de straten en buurten gevuld met modder en puin. Wegen waren weggespoeld, en de beroemde gele brug van Palu, een monument van hedendaagse Indonesische bouwkunst, was door het water op zijn kant geduwd en lag hopeloos verwrongen tussen de twee oevers die zij verbond.

Woordvoerder Sutopo heeft nog meer slecht nieuws. Het dodental zal zeker nog stijgen. 'De 384 doden zijn alleen maar de slachtoffers uit Palu. De slachtoffers in andere plaatsen zijn niet meegeteld.' Donggala is een van die plaatsen. Het kleine stadje ligt op een landtong aan het begin van de baai van Palu. Daar heeft het de volle kracht van de tsunami over zich heen gekregen.

Ingestorte huizen in Palu. Foto EPA

‘Alles verwoest’

Ami is een van de overlevenden. Hij had het geluk dat de aardschok in tweeën kwam. Na de eerste schok, met een kracht van ruim 6, haastte hij zich naar buiten en rende meteen de heuvel op, weg uit de gevarenzone. Pas toen alles voorbij was en ook de naschokken afnamen, haastte hij zich naar beneden om te kijken wat er over was van zijn eigen huis. Hij vond alleen nog maar een puinhoop. 'Alle huizen bij het strand waren verwoest door de tsunami. De huizen iets verder weg waren verwoest door de aardbeving. Alleen de huizen die ver van het strand stonden staan er nog, maar die hebben allemaal scheuren en barsten in hun muren.' Hij is nadat hij dat zag meteen weer weggegaan. Hij heeft geen idee hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, maar hij vreest dat het er veel zijn.

In Palu zelf beginnen de geruchten over tientallen en honderden vermisten de ronde te doen. Enkele honderden leden van de gemeentelijke ordedienst zouden verrast zijn door de tsunami, en atleten zouden bedolven zijn onder het puin van een zwaar beschadigd hotel. Mensen buiten Palu proberen koortsachtig familie in de stad te bellen, en elke keer dat de telefoon niet wordt opgenomen groeit de vrees dat die familie er misschien niet meer is.

Voor sommige mensen kwam de aardschok als een zegen. Tussen de 300 en 400 gevangenen ontsnapten via een ingestorte muur uit de gevangenis van Palu. In de chaos en het aardedonker wisten zij weg te komen.