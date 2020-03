Dodental stijgt, en toch lijkt het coronavirus zich minder snel te verspreiden

Een bezoekster met luchtwegklachten komt bij een arts. In topsportcentrum De Koog is een tijdelijke huisartsenpost ingericht om patiënten met griep- en eventueel coronaverschijnselen op te kunnen vangen. Beeld ANP

Sinds afgelopen weekeinde neemt het aantal mensen dat per dag wordt opgenomen met coronaziekte af, blijkt uit statistieken die het RIVM woensdag presenteerde:

‘Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt’, drukt het instituut zich behoedzaam uit.

Officieel steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van covid-19 gisteren met 80 tot een totaal van 356 personen. Dat is meer dan de dagen daarvoor, maar niettemin spreekt het RIVM van een ‘mogelijke afvlakking’ van de uitbraak. Bij de tachtig nieuw gemelde sterfgevallen zitten immers ook veel mensen die al eerder overleden maar nu pas zijn gemeld.

Duidelijke afname

Uit de achterliggende grafieken blijkt dat het aantal overledenen per dag zaterdag vooralsnog zijn record bereikte: er overleden toen 50 mensen aan de gevolgen van de infectie. Sindsdien loopt het niet verder op. ‘Een heel duidelijke afname van de groei ’, vindt statisticus Casper Albers (RUG), die de ontwikkelingen onafhankelijk van het RIVM volgt. ‘Het zal ongetwijfeld zijn dat de tellingen over de doden van de laatste twee dagen nog wat veranderen. Maar het lijkt in elk geval niet meer exponentieel de lucht in aan het schieten.’

Woensdagochtend sprak hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel van het RIVM tegenover een commissie van Tweede Kamerleden ook al van gunstige signalen. Volgens cijfers die hij had meegebracht, piekte het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen afgelopen donderdag, met ruim 225 nieuwe patiënten. Sindsdien is dat aantal aan het dalen.

Kantelpunt

Uit de problemen is Nederland daarmee nog allerminst. Zo raken er nog steeds mensen besmet, neemt de druk op de afdelingen intensive care toe en overlijden er elke dag nog tientallen personen aan de gevolgen van de ziekte. Maar de epidemie nadert het omslagpunt waarbij er niet steeds meer, maar juist geleidelijk minder mensen besmet raken, maakte Van Dissel bekend. Een cruciaal kantelpunt, waarna de ziekte kan gaan uitdoven.

‘Ik deel het optimisme van het RIVM niet’, reageert bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. ‘Wij krijgen nog steeds elke dag meer nieuwe patiënten dan de dag ervoor in huis. Het klopt dat hier de groei aan het afvlakken is. Maar in de rest van Nederland neemt het nog steeds toe. Als we nu de indruk wekken dat we het wel weer hebben gehad en we leunen achterover, dan kan dat wel eens helemaal fout gaan.’

Uit de nieuwe cijfers blijkt andermaal hoezeer de ziekte ouderen treft. Hoewel het coronavirus alle leeftijdsgroepen voorbij de 30 ongeveer even zwaar treft, is van degenen die ermee in het ziekenhuis belanden tweederde ouder dan 65. Van de patiënten die eraan overlijden, is zelfs 97 procent de 65 gepasseerd. Wat niet wegneemt dat er in Nederland ook al 28 twintigers, en 20 kinderen met ‘corona’ in het ziekenhuis zijn beland.

Lichtst getroffen

De ziekte heeft zich vooral verspreid over het zuiden en westen van het land. Ongeveer eenderde van alle coronagevallen is in Noord-Brabant, nog eens eenderde zit gelijkmatig verdeeld over Limburg, Zuid- en Noord-Holland. Het lichtst getroffen zijn de noordelijke provincies Drenthe (0,9 procent van alle vastgestelde besmettingen), Friesland (0,8 procent) en Groningen (1,3 procent), alsmede Zeeland (1,2 procent).

Bij die cijfers hoort wel een slag om de arm: lang niet iedereen wordt getest. Bovendien zullen veel gevallen onopgemerkt blijven, omdat ze slechts lichte klachten geven. Van de 86 ziekenhuismedewerkers die in Brabant en Limburg besmet bleken met het coronavirus, kon 97 procent gewoon thuis uitzieken, maakte Van Dissel woensdag bekend.