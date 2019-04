Dodental Sri Lanka met ruim 100 naar beneden bijgesteld; Nederland haalt toeristen terug

Mensen nemen afscheid van geliefden en bekenden op een plek waar een grote groep slachtoffers is begraven. Beeld Reuters

De directeur-generaal van de gezondheidsdiensten van het land zegt dat er zoveel lichaamsdelen waren, ‘dat het lastig was om exacte cijfers te geven’. Alle autopsies zijn nu uitgevoerd en donderdag bleek dat sommige slachtoffers meer dan één keer waren geteld.

Op Eerste Paasdag werd er een serie aanslagen gepleegd op kerken en hotels in de hoofdstad Colombo en de oostelijke stad Batticaloa. De meeste slachtoffers waren Sri Lankanen, maar er kwamen ook tientallen buitenlanders om, onder wie drie Nederlanders.

De Sri Lankaanse regering worstelt op dit moment met een geloofwaardigheidsprobleem: de autoriteiten waren van tevoren door onder andere de Indiase veiligheidsdiensten gewaarschuwd dat extremisten van plan waren om aanslagen te plegen, maar met deze informatie is niets gedaan. De bijstelling van het dodental zal niet helpen bij het herstel van het vertrouwen.

Nederlandse toeristen

Alle Nederlandse toeristen die op dit moment in Sri Lanka zijn, worden vanaf vrijdag op last van het Calamiteitenfonds teruggehaald naar Nederland. Deze beslissing is genomen als gevolg van het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment zijn er ongeveer 1.000 Nederlanders op vakantie in het land.

Voor mensen die een georganiseerde reis hebben geboekt, wordt de repatriëring geregeld. Individuele reizigers moeten hun terugkeer met hun reisverzekering afstemmen.

Er zijn nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is. De situatie in Sri Lanka is daardoor ‘onvoorspelbaar en onzeker’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Het ministerie adviseert om alleen naar het land te reizen als dit noodzakelijk is.