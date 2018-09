Dodental orkaan Florence loopt op naar elf

Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de Amerikaanse oostkust is opgelopen naar minstens elf. Door de orkaan en door ‘epische hoeveelheden regen’ zijn grote delen van de zuidoostkust van de VS onder water komen te staan.

De orkaan kwam vrijdag aan land in North Carolina. Gouverneur Roy Cooper waarschuwde al snel dat de situatie extreem gevaarlijk is en nog erger zal worden. Hij stelt dat het natuurgeweld nog dagen kan aanhouden. President Trump heeft noodhulp voor North Carolina goedgekeurd, meldt het Witte Huis.

Mariniers, de kustwacht en vrijwilligers in helikopters, boten en voertuigen hebben zaterdag honderden mensen gered die waren ingesloten door het water. In North Carolina moeten de achtergebleven inwoners rekening houden met overstromingen.

De Amerikaanse meteorologische dienst NWS voorspelt dat in twee of drie dagen de hoeveelheid neerslag kan worden verwacht die normaal in acht maanden valt. De kracht van de orkaan is inmiddels afgezwakt tot die van een tropische storm, maar de kracht en schade zijn er niet minder door. Het gevaarlijkste aan Florence is namelijk de grote hoeveelheid regen die valt. Daarnaast beweegt de storm langzaam, waardoor het lange tijd hard blijft regenen op dezelfde plek. Veel steden hebben te maken met ernstige overstromingen.

Verwacht wordt dat de storm het hele weekend boven North- en South Carolina blijft hangen en pas daarna verder trekt. Daardoor is de kans op nog meer overstromingen erg groot, volgens de lokale autoriteiten.

Doden

Een moeder en haar baby in Wilmington overleden toen er een boom op hun huis viel. De vader werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

In Pender County overleed een vrouw aan een hartaanval. De hulpdiensten konden haar niet op tijd bereiken omdat er puin en bomen op de weg lagen. In Lenoir County kwamen twee mensen om het leven. Een 78-jarige man werd geëlektrocuteerd door losgeslagen elektriciteitskabels en een andere man werd meegesleurd door een fatale windstoot. De wind bereikte pieken van meer dan 150 kilometer per uur.

Een man waadt door het water dat bezit heeft genomen van de straten in de stad New Bern in de staat North Carolina. Foto Thomson Reuters

'We wisten dat dit een zware storm zou gaan worden, maar het wordt er een van epische proporties', zei gouverneur Roy Cooper van North Carolina op een persconferentie in Raleigh. Hij zei dat bijna de gehele staat onder tientallen decimeters water kan komen te staan.

Een boot werd meegeslingerd door de harde wind vanuit de haven van New Bern. Foto Thomson Reuters

In North en South Carolina zitten bijna 900.000 huizen en bedrijven zonder stroom. Dat aantal kan volgens de elektriciteitsmaatschappijen nog verder oplopen. Het kan ook nog weken duren voordat de stroomvoorziening is hersteld.