Dodental na zware aardbeving in Turkije en Syrië loopt snel op, nu al vele honderden doden

Inwoners in de Turkse stad Diyarbakir helpen mee om mensen in veiligheid te brengen. Beeld AFP

De beving, met een kracht van 7.8, sloeg maandag in alle vroegte toe in het oosten van het land, in het grensgebied van Turkije en Syrië. De kracht van de beving was dezelfde als die van de grote aardbeving van 1939, waarbij 30 duizend doden vielen. Het epicentrum van de beving van maandag lag bij de Turkse stad Gaziantep, een grensstad met twee miljoen inwoners. Ook andere Turkse steden, waaronder Adana, werden getroffen.

Aan de Syrische kant van de grens sloeg de beving al even hard toe. Informatie over slachtoffers kwam daar maandag maar sporadisch naar buiten omdat de beving vooral een gebied bestreek dat in handen is van opstandelingen. Onder meer in de stad Aleppo zijn veel slachtoffers gevallen.

Syrische autoriteiten meldden maandagochtend al bijna driehonderd doden, maar dat zijn alleen de slachtoffers in het gebied dat door de regering-Assad wordt gecontroleerd. In het getroffen gebied bevinden zich aan weerszijden van de grens miljoenen Syrische vluchtelingen die de gevechten in hun land zijn ontvlucht.

Persbureau AP meld om 09:00 uur al meer dan 640 doden in beide landen, terwijl een onbekend aantal slachtoffers nog onder de brokstukken van de ingestorte gebouwen ligt. Door het vroege tijdstip lagen veel mensen nog te slapen toen de beving toesloeg.

Het epicentrum van de aardschok lag zo’n 33 kilometer ten noordwesten van Gaziantep, maar de beving werd vele honderden kilometers verderop, tot in Libanon en Cyprus, nog gevoeld. De beving vond plaats op een diepte van 18 kilometer, zo maakte het Amerikaanse seismologische instituut USGS maandag bekend. Een sterke naschok van 6,7 volgde ongeveer 10 minuten later, inmiddels gevolgd door tientallen minder sterke naschokken.

Associated Press citeert berichten uit de Turkse stad Adana, waar iemand een wanhopig slachtoffer vanonder het puin hoort roepen: ‘Ik heb hier de kracht niet meer voor.’ In Diyarbakir rennen reddingwerkers met draagbaren af en aan bij een flat waarvan de verdiepingen ‘als pannenkoeken’ op elkaar zijn gestort.

Volgens de vrijwilligersbrigade in oppositiegebied, de Syrian Civil Defence, ook bekend als de Witte Helmen, zijn honderden gezinnen bedolven onder de resten van hun huizen. Muheeb Qaddour, een arts, vertelt AP telefonisch vanuit de stad Atmeh: ‘We vrezen dat het dodental hier in de honderden loopt.’ Een vertegenwoordiger van Witte Helmen in de stad Salqin, in het noordwesten, meldt dat ook daar de situatie zeer tragisch is: ‘In Salqin zijn tientallen gebouwen zijn ingestort.’ Veel gebouwen in het noorden van Syrië waren door de jarenlange burgeroorlog al zwaar beschadigd.

De Britse Seismoloog Stephen Hicks van het University College in Londen, meldt op Twitter dat de schok sinds 1900 ‘verreweg de zwaarste’ is geweest in het zuidoosten van Turkije. Alleen de verwoestende schok van 1939, in het noordoosten van het land, had een vergelijkbare sterkte.

Op sociale media worden steeds meer beelden van ingestorte gebouwen en koortsachtige reddingspogingen gedeeld. Volgens het Turkse televisiestation HaberTurk zijn aan Turkse kant gebouwen ingestort in de provincies Malatya, Diyarbakir en Malatya. Turkije heeft voor de getroffen provincies de noodtoestand uitgeroepen.

Aan Syrische kant zijn gebouwen in bijna het hele noordelijke deel van het land ingestort, inclusief de stad Aleppo, en zelfs in de 130 kilometer zuidelijker gelegen stad Hama. Veel gebouwen in die regio, vlak bij de Turkse grens, waren al zwaar beschadigd door de bijna twaalf jaar durende burgeroorlog in Syrië.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL — BNO News (@BNONews) 6 februari 2023

Aardbevingen komen relatief vaak voor in het noorden van Turkije, waar de Anatolische breuklijn loopt. Bij de zwaarste, in 1939, vielen er 30 duizend doden, maar in de zomer van 1999 vielen er 17 duizend doden bij een beving in Izmit, en drie maanden later nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce. Bij twee meer recente aardbevingen, in 2020, kwamen in totaal meer dan 150 mensen om.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei op Twitter dat hij zoek- en reddingsteams naar de getroffen gebieden heeft gestuurd: ‘We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade door deze ramp heen komen’.

Dit bericht wordt geactualiseerd als er nieuwe informatie beschikbaar komt.