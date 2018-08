Nieuws Aardbeving Lombok

Dodental Lombok loopt op naar 347, meer dan 156.000 mensen dakloos

Het dodenaantal door de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok is opgelopen naar 347. Dat meldde het persbureau Antara woensdag op gezag van de autoriteiten in het getroffen gebied. Meer dan 156 duizend mensen zijn dakloos, ongeveer 2.500 liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de nationale Indonesische rampenbestrijdingsdienst loopt het aantal slachtoffers waarschijnlijk verder op.