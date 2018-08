Dodental Lombok loopt op naar 131, meer dan 156.000 mensen dakloos

Het dodenaantal door de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok is opgelopen naar 131. Meer dan 156 duizend mensen zijn dakloos, ongeveer 2.500 liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de nationale Indonesische rampenbestrijdingsdienst loopt het aantal slachtoffers waarschijnlijk verder op.

De beving van zondagochtend (lokale tijd) had een kracht van 7 op de schaal van Richter en werd ook gevoeld in delen van Java en Bali. De verwoesting op Lombok is groot, hele dorpen zijn verwoest. Reddingswerkers zetten tijdelijke onderkomens op en brengen voedsel en medicijnen naar het eiland. Vanuit Jakarta vertrokken woensdag vijf legervliegtuigen met hulpmiddelen richting het gebied.

Drie dagen na de beving slapen veel mensen op straat, schreef Volkskrant-correspondent Michel Maas dinsdag. Niet alleen omdat ze hun huis zijn verloren, maar ook uit angst voor naschokken. In de hoofdstad Mataram bouwen inwoners tenten van bamboe en plastic. Ze slapen op rieten matten en plastic zeilen op een open veld in de stad.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf dinsdag het advies om niet af te reizen naar het noorden van Lombok en de nabijgelegen Gili-eilanden, waar de ravage het grootst is. Nederlandse toeristen kunnen hun reis kosteloos omboeken, bleek dinsdag uit een rondgang langs reisorganisaties. De meeste toeristen op Lombok zijn inmiddels geëvacueerd.