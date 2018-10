Dodental Indonesië loopt op tot 1.234, hulpverleners spreken van 'nachtmerriesituatie'

Het dodental in Indonesië als gevolg van de aardbeving en tsunami is dinsdag opgelopen tot 1.234. President Joko Widodo heeft meer reddingswerkers naar het rampgebied gestuurd. Het Rode Kruis spreekt van een ‘nachtmerriesituatie’.

Een jongetje zit voor zijn verwoeste huis in Palu. Foto AP

De meeste doden zijn gevallen in het kleine stadje Palu, zo’n 1.500 kilometer ten noordoosten van Jakarta. Het dodental kan nog flink oplopen omdat enkele zwaar getroffen gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld.

‘Onze eerste prioriteit is slachtoffers te vinden en te redden’, aldus Widodo die in Jakarata overlegde over de coördinatie van de hulpverlening aan de westkust van het zwaar getroffen eiland Sulawesi.

Verwoeste woningen in Palu. Foto AFP

De bevolking werd na de aardbeving van vrijdag verrast door metershoge golven. Widodo heeft meer politie en soldaten gestuurd naar de getroffen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn door vernietigde wegen, bruggen en aardverschuivingen.

Volgens het Rode Kruis is met name één regio, Donggala, ‘aanzienlijk zwaar’ getroffen. Het lag dichtbij het epicentrum van de aardbeving en telt zo’n 300 duizend inwoners. In vier gebieden waar de aardbeving en tsunami zwaar huis hield, woonden naar schatting 1,4 miljoen mensen. In Palu stortten huizen, hotels en winkelcentra in toen zes meter hoge golven de kust troffen.

1700 huizen ‘opgeslokt’

Sommige wijken in de stad werden weggevaagd omdat de grond instortte. In één buurt alleen al werden op deze wijze 1.700 huizen ‘opgeslokt’. Reddingswerkers vrezen dat honderden bewoners leven werden begraven.

Onder de doden in Palu waren ook 34 kinderen die deelnamen aan een bijbelstudiekamp. In Palu neemt de ontevredenheid toe over de hulpverlening die moeilijk op gang komt. Er zijn berichten over plunderingen in de straten. De politie, die niet in grote getale aanwezig is, greep op sommige plekken niet in.

Een aangespoeld schip in Donggala. Foto Ulet Ifansasti/Getty Images

Plunderingen

De regering heeft gezegd dat de inwoners essentiële goederen, zoals voedsel, mogen meenemen uit winkels. De winkeleigenaren zullen hiervoor worden gecompenseerd. In tegenstelling tot eerder dit jaar, heeft Widodo nu wel hulp uit het buitenland geaccepteerd.

Toen werd het eiland Lombok getroffen door een aardbeving. De president zei toen dat Indonesië de hulpverlening wel alleen aan kon.

Reddingswerkers in Palu hebben nog altijd de hoop dat zij veel overlevenden kunnen redden. ‘Wij vermoeden dat er nog steeds mensen vastzitten’, aldus het hoofd van een reddingsteam, Agus Haryono, bij het zeven verdiepingen tellende hotel Roa Roa dat in elkaar stortte.

Zo’n vijftig gasten en personeelsleden waren toen in het hotel. Tot nu toe zijn slechts drie slachtoffers levend uit de puinhopen gehaald, negen anderen werden gedood. Naschokken vinden ook nog steeds plaats in het rampgebied.

Indonesische soldaten bergen de lichamen van slachtoffers bij een massagraf in Poboya. Foto AFP

Satellietbeelden van voor en na de ramp: