Dodental en aantal opnames loopt verder op, bijna alle ic-bedden bezet

Het aantal doden en nieuwe ziekenhuisopnames is weer verder opgelopen. Door de snelheid waarmee nieuwe patiënten zich melden in het ziekenhuis, raken ook de beschikbare intensive care bedden in Nederland nagenoeg vol.

Op zondag zijn er 132 nieuwe sterfgevallen door covid-19 gemeld door het RIVM, het hoogste aantal sinds de uitbraak in Nederland begon. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen door het virus uit op 771 personen. De toename van het dodental is hoger dan zaterdag toen er 93 nieuwe sterftes bekend werden. Het kan zijn dat deze mensen al eerder zijn overleden maar het nu pas bekend wordt in de registratie.

Het aantal nieuw geregistreerde patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis liep de afgelopen 23 uur met 529 personen op. In totaal zijn er nu in Nederland 3483 patiënten met het coronavirus opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, aldus het RIVM.

Bijna alle beschikbare bedden op de intensive care zijn inmiddels in gebruik. De stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreert op dit moment 918 patiënten op de intensive care die zeker covid-19 hebben en nog eens 53 die waarschijnlijk besmet zijn. In totaal zijn er dus 971 bedden bezet.

Tot dit weekeinde telde Nederland 950 beschikbare ic-bedden voor corona-patiënten, maar dat aantal zal spoedig worden uitgebreid naar 1036 ic-bedden, zo meldde minister de Jonge vlak voor het weekeinde. Aangezien de laatste dagen elke dag 100 nieuwe patiënten zich aanmelden voor een ic-bed, zullen de komende dagen naar verwachting meer bedden nodig zijn. Door sterfgevallen en het herstel van patiënten komen er ook dagelijks weer een paar bedden vrij. Het RIVM denkt dat er per saldo dagelijks 80 nieuwe ic-bedden nodig zijn om de instroom van nieuwe patiënten te kunnen opvangen, staat in de toelichting.

Het aantal besmettingen nam toe met 1.104, maar het werkelijk aantal besmettingen zal hoger liggen: veel mensen met klachten die kunnen duiden op covid-19 worden niet getest. In Nederland zijn nu 10.866 personen officieel besmet met het coronavirus. In het weekend rapporteert het RIVM niet over het aantal testen dat is afgenomen en welk percentage positief is.

Vooral oudere en zieke patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen overlijden door het coronavirus. De helft van de overleden patiënten is ouder dan 81 jaar, meldt het RIVM. Onder de 50 jaar is er in Nederland nog niemand overleden door het coronavirus.

Bij de gemelde besmettingen zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen, maar mannen komen vaker in het ziekenhuis terecht en sterven vaker dan vrouwen aan covid-19.